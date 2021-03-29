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29.03.2021 20:50
Рубрика: Власть

Работа без очереди

Для иностранцев создадут единую базу данных
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8417)
В России создадут единую базу цифровых профилей иностранцев, пребывающих в нашей стране. Такой цифровой профиль, как сообщили в МВД России, будет содержать информацию о правовом статусе человека, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе. Кроме того, новый сервис позволит мигрантам получать госуслуги в электронном виде, а значит, без очереди. В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России зачастую переполнены мигрантами, томящимися в многочасовых очередях.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"В 2020-2022 годах планом мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики предусмотрены работы по созданию информационной структуры, в том числе включающей единую информационную платформу, содержащую данные об иностранном гражданине с возможностью хранения цифрового профиля", - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

В МВД рассказали об обязательном условии работы мигрантов в России

Кроме того, иностранцы с помощью таких цифровых профилей смогут заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи. А также пользоваться удобными информационными сервисами, в том числе получать рассылку о предстоящем окончании сроков действия разрешительных документов, пребывания и необходимости выезда за пределы России.

Работы по созданию единой информационной структуры проводятся минцифры совместно с МВД.

По словам экспертов, ситуации, когда выдворенный на 5-10 лет за правонарушения иностранец оформляет себе на родине новый паспорт на другое имя и вновь въезжает к нам в страну, встречаются довольно часто. Введение же цифровой платформы с их биометрическими данными позволит ликвидировать такую лазейку.

Ранее в МВД сообщали, что планируют цифровизацию всей миграционной системы. В частности, в 2021 году должна заработать система, позволяющая в режиме реального времени проверять достоверность медсправок мигрантов, предоставленных в полицию для получения патентов.

Власть Право Личные документы Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД Иностранцы в России

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