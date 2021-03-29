В СК прошло совещание о работе Судебно-экспертного центра

Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, темой которого стала организация работы Судебно-Экспертного центра СК, будущая работа создаваемого структурного подразделения для связи с гражданами - Информационного центра. И открытие ведомственного санатория "Родина".

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала о том, что говорили на совещании.

Председатель СК подчеркнул, что сегодня в Судебно-Экспертном центре трудится 650 сотрудников. А в Центре проводятся 18 видов экспертиз: биологические, бухгалтерские, дактилоскопические, информационно-аналитические, компьютерно-технические, лингвистические, налоговые, оценочные (стоимостные), почерковедческие, психофизиологические, строительно-технические, судебно-медицинские, финансово-аналитические, фоноскопические и другие. Уже создано больше 100 методических рекомендаций и пособий. Сотрудники СЭЦ регулярно привлекаются в качестве специалистов для решения различных вопросов, имеющих значение для следствия.

Но Александр Бастрыкин сказал, что пробелов еще много. Петренко объяснила, что Бастрыкин поручил подчиненным проанализировать, какие виды экспертиз наиболее востребованы, и принять организационные меры для повышения эффективности и сокращения сроков их проведения. Поручил проработать вопрос расширения перечня проводимых экспертиз, включая новейшие их виды, и организовать обучение сотрудников. На совещании была поднята проблема проведения экспертиз в Южном федеральном округе, следователи которого вынуждены обращаться в Северо-Кавказский федеральный округ, что требует дополнительного времени и затягивает сроки их проведения. Поручено создать филиал судебно-экспертного центра с дислокацией в Ростове-на-Дону.

Председатель СК России особенно подчеркнул, что все больше преступлений совершается с применением новейших технологий. Это естественным образом обуславливает необходимость расширения возможностей компьютерно-технических экспертиз, усиления материально-технической базы СЭЦ. С учетом изложенного поручено проанализировать нагрузку на экспертов и при необходимости грамотно ее перераспределить,- рассказала Петренко.

Второй вопрос совещания касался организации работы Информационного центра, который создается по поручению Председателя СК для повышения эффективности работы с гражданами. Александр Бастрыкин подчеркнул, что это необходимая мера с учетом быстрого развития цифровых технологий, появления все новых электронных средств коммуникации. На совещании обсуждали организацию бесперебойных каналов связи для оперативного принятия и рассмотрения обращений. Работа Информационного центра также будет нацелена "на своевременное принятие управленческих решений и оперативную ориентацию руководителей следственных управлений в субъектах России". Говорили штатной численности центра, его местоположение.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что люди должны получать моментальную обратную связь по своему вопросу, они должны чувствовать, что их слышат, только тогда они будут доверять правоохранительным органам. Кроме того, отмечено, что необходимо активнее подключать к этой работе субъекты РФ и налаживать межведомственное взаимодействие в этой области.

Третий вопрос касался начала работы ведомственного санатория "Родина", открытие которого запланировано на май 2021 года. Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить все юридические процедуры и решить организационные вопросы первого заезда. Первыми гостями санатория станут ветераны Великой Отечественной войны.