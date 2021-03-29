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29.03.2021 13:24
Рубрика: В мире

В США впервые за 17 лет вылупятся миллиарды больших цикад

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В середине мая в восточной части США энтомологи ожидают появления миллиардов больших цикад, которые в течение 17 лет были личинками и питались соками из корней деревьев, а теперь начнут превращаться во взрослых насекомых. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Этих насекомых, проведших много лет под землей, ученые называют "выводком Х". Практически одновременное появление миллиардов жесткокрылых создаст очень громкий звуковой фон, когда самцы начнут искать самок, привлекая их стрекотанием. По словам энтомологов, чем дольше самец способен издавать звук, тем он предпочтительнее для продолжения рода.

Ученые предупреждают, что цикады безвредны и служат пищей для птиц и других насекомых.

При этом до сих пор неизвестно, почему личиночный период жизни цикад длится около двух десятилетий.

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