В столицу идет резкое потепление и дожди

К середине недели в Москве температура воздуха поднимется днем до +15 градусов и зарядят дожди. Об этом сообщает портал центра погоды "Фобос".

Последняя неделя марта будет аномально теплой. Так, дневная температура воздуха поднимется до +15 градусов, в ночные часы - +3...+5. Среднесуточная температура воздуха станет на 3-4 градуса выше климатической нормы.

- К середине недели на погоду в центре страны начнет влиять атлантический циклон, который принесет теплый воздух с Западной Европы и дождливую погоду, - уточнили в центре погоды "Фобос". - Конечно, до +18 воздух не прогреется, но до +15 вполне может. Дождь и тепло помогут снегу активнее таять.

Как отмечают специалисты, тепло не простоит долго, уже в выходные дни ожидается понижение температуры до +6...+8 градусов, ночью около 0.

Напомним, что, по данным опорной метеостанции ВДНХ, высота снежного покрова сейчас составляет около 20 см. В среднем из-за теплой дневной погоды каждые сутки высота сугробов снижается на 2-4 см.