Великобритания, похоже, чего-то не рассчитала. Статистика показывает сегодня беспрецедентное сокращение экспорта продуктов питания и напитков после выхода этой страны из Евросоюза. Особенно сильно пострадали виски, сыр и шоколад. Производители этих продуктов понесли после вступления в силу Brexit рекордные экспортные потери.

Данные Федерации продуктов питания и напитков (FDF) свидетельствуют, что объем экспорта сыра упал в январе с 45 миллионов фунтов стерлингов до 7 миллионов в годовом исчислении. Экспорт виски усох со 105 миллионов до 40 миллионов, а экспорт шоколада просел на 68 процентов - от 41,4 миллионов до 13 миллионов. Вывоз заграницу таких товаров как знаменитый шотландский лосось и говядина почти полностью прекратился, снизившись на 98% и 92% соответственно. Экспорт продуктов в Германию сократился на 85%, экспорт в Италию - на 81%.

Столь резкий коллапс продуктового экспорта объясняют комбинацией двух факторов - Брекзита и слабого спроса на продукты питания в закрытой на карантин Европе, где рестораны, отели и туризм все еще остаются под замком. По данным британского Управления национальной статистики, совокупный экспорт продуктов из Великобритании сегодня упал на 40,7% по сравнению с декабрем минувшего года - последним месяцем пребывания Соединенного Королевства в составе Европейского Союза. Великобритания поставила антирекорд своей внешней торговли за последние 20 лет.

Однако самый сильный удар пришелся по мелким производителям. Саймон Спуррелл, владелец небольшой компании по производству сыров в графстве Чешир, обнаружил в своих финансах "дыру" размером в 250 тысяч фунтов. Сыропроизводитель сказал, что его бизнес дышит на ладан, так как у него нет возможности продавать свои сыры напрямую в ЕС. Согласно постбрекзитовскому законодательству, каждая отправка продуктов в Евросоюз должна сопровождаться справкой о состоянии здоровья производителя. Эта справка стоит 180 фунтов стерлингов, в силу чего для небольшой компании ее производство становится не всегда рентабельным.

Статистика показывает, что экспорт британских продуктов питания и напитков обрушился в январе 2021 года с 1 миллиарда фунтов стерлингов до 256 миллионов. Правительство Джонсона заявляет, что торговля между Великобританией и Евросоюзом пострадала от пандемии, а также от перехода компаний к новым таможенным правилам. Однако гол забит не в одни ворота. По данным Британского Консорциума розничной торговли, около 30% всей еды, которая стоит на столе у британцев, приходит на Альбион из Евросоюза. Почти половина свежих овощей, 85% помидоров, а также большая часть фруктов традиционно поступали в Соединенное Королевство из ЕС. Надо полагать, что странам Евросоюза придется сегодня искать новые рынки сбыта своих продуктов.

Член Палаты лордов британского парламента Сандип Верма заявила, что торговое соглашение между Великобританией и ЕС предотвратило кошмар выхода Соединенного Королевства без сделки с Евросоюзом. Однако пока остается масса незавершенных договоров и согласований между двумя сторонами, согласившимися на беспрецедентный "развод".