Верховный суд объяснил, как отвечать по унаследованным долгам

Очень важное разъяснение сделал Верховный суд, когда пересмотрел итоги спора из-за наследства гражданина, который при жизни сильно задолжал по алиментам. Реально ли получить долги по алиментам, если неплательщик умер, а наследники рассчитывают на его имущество? При том количестве граждан, задолжавших своим детям алименты, этот далеко не праздный вопрос.

Оставленный в наследство долг по алиментам должен быть установлен решением суда. Тогда его можно взыскать. Фото: istock

При жизни против неплательщика своим детям действует вполне понятная схема: суды - приставы - взыскание. Но что делать, если должник умер? Существует ли механизм взыскать долги по алиментам? Ведь тот же банковский долг с наследников взыщут. А чем тогда от него отличается долг по алиментам?

Наша история началась банально - после развода суд оставил ребенка матери, а отца обязал платить алименты на ребенка. Мужчина, к слову, был лишен родительских прав, что не освобождает от алиментов. Суд и определил, какой процент от заработка мужчина должен маленькой дочери.

Но никаких денег мужчина так и не начал платить. Тогда его бывшая жена отправилась в суд. Было возбуждено исполнительное производство.

Но в это время бывший супруг умер. И встал вопрос о наследстве. Кроме несовершеннолетней дочери наследницей умершего была его мать. В состав наследства вошла квартира стоимостью в несколько миллионов рублей. К тому моменту долг по алиментам примерно приблизился к этой сумме. Вместе с неустойкой на дату смерти должника.

Женщина, так и не увидевшая алиментов при жизни отца ребенка, решила: если мать ее бывшего супруга приняла наследство, то она должна отвечать за долг по алиментам и компенсировать неустойку за их несвоевременную выплату. С требованием о взыскании неустойки она пошла в суд. Первая инстанция с ней согласилась и удовлетворила иск, взыскав неустойку с его матери. Апелляция поддержала решение.

Тогда уже мать алиментщика, не согласная с таким вердиктом, пожаловалась в Верховный суд. И он, изучив дело, объяснил, в каких моментах ошиблись местные суды.

Главная мысль, высказанная Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда, звучит следующим образом. Право на получение алиментов не входит в состав наследства: оно считается долгом, неразрывно связанным с личностью наследодателя. А значит, алиментные обязательства прекращаются, когда умирает их плательщик, подчеркнул высокий суд. Но в то же время наследники получают долги, которые были на день смерти наследодателя.

Вот прямая цитата: "Задолженность по алиментам, образовавшаяся при жизни наследодателя, - это денежное обязательство, входящее в состав наследственного имущества. Обязанность по исполнению которого переходит к наследникам в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества".

В переводе на обывательский язык это надо понимать так - если на момент смерти у наследодателя остался неоплаченный долг, то его должен выплатить наследник, принявший наследство, потому что именно он несет ответственность по долгам наследодателя в пределах своей доли.

Долг по алиментам при наследовании приравнивается к любому другому долгу и должен быть погашен наследниками в пределах наследственной массы. Это очевидно. Но в деле наследования долгов алиментщика есть некие детали, которые обязательно надо учитывать.

Долг по алиментам при наследовании приравнивается к любому другому долгу, и его надо платить

Итак, чтобы получить алиментный долг, необходимо, чтобы на момент открытия наследства задолженность была рассчитана приставом-исполнителем, а исполнительное производство не окончено. В противном случае суды могут отказать во взыскании.

Вот как примерно выглядит пошаговая инструкция для тех, кто попал или может попасть в аналогичную ситуацию.

Чтобы не упустить возможность предъявить наследникам долг по алиментам, надо иметь на руках решение суда или судебный приказ о взыскании алиментов. Потом обратиться к судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения. Необходимо следить за тем, чтобы исполнительное производство не было окончено, а пристав регулярно рассчитывал задолженность и выносил соответствующее постановление. Именно наличие расчета задолженности позволит установить размер долга на момент открытия наследства и рассчитать неустойку.

Еще важный момент, который не стоит забывать. Если по алиментам образовался долг, то виновник выплачивает еще и неустойку - полпроцента от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Когда долг по алиментам перешел к наследнику, ему придется выплатить и неустойку, которую считают на дату смерти наследодателя.

Как и задолженность по алиментам, неустойка - это долг, не связанный с личностью. А потому обязанность по ее уплате переходит к наследнику должника. Эти суммы принявший наследство обязан погасить в пределах стоимости перешедшего к нему наследства, подчеркнул Верховный суд.

По мнению высокого суда, районный суд, разбирая это дело, пришел к правильному выводу о том, что обязанность по уплате неустойки по алиментам, "исчисленной по день открытия наследства, переходит по наследству". Это означает: если судебного постановления, устанавливающего вину плательщика алиментов, при его жизни не было, то наследники платить неустойку не должны.