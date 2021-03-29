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29.03.2021 20:27
Рубрика: Общество

Ветеринар рассказала, какие животные наиболее уязвимы для COVID-19

Текст: Ольга Орлова
Фото: Елена Нагорных/РГ Фото: Елена Нагорных/РГ
Фото: Елена Нагорных/РГ

Ученые оценили вероятность массового распространения коронавирусной инфекции среди сельскохозяйственных и домашних животных.

Фото: Odd ANDERSEN / AFP
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Как рассказала на радио "Комсомольская правда" кандидат ветеринарных наук, вирусолог Надежда Рахманина, больше всего для COVID-19 уязвимы пушные звери. Еще в прошлом году отмечались случаи массового падежа пушных зверей за границей.

При этом специалист отмечает, что домашние животные переносчиками коронавирусной инфекции не являются - по крайней мере, подтвержденные случаи науке не известны.

Наука Общество Наука Общество Природа Пандемия коронавируса COVID-19

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