Видео: Стриженова госпитализирована после падения в прямом эфире

Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова неудачно упала в прямом эфире ток-шоу Первого канала "Время покажет".

Выпуск доступен на сайте вещателя и из предоставленного ролика видно, что Екатерина оступилась.

У артистки диагностирован перелом руки. Сейчас она в больнице, передает KP.RU.

Стриженовой 53 года. В качестве ведущей "Время покажет" Екатерина Владимировна, выступает с осени 2014 года.

Как актриса известна по фильмам и сериалам "Графиня де Монсоро", "Му-му", "Любовь-морковь", по продолжениям саги о мушкетерах.