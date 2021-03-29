Видео: Стриженова госпитализирована после падения в прямом эфире

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    29.03.2021, 18:46
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова неудачно упала в прямом эфире ток-шоу Первого канала "Время покажет".

Фото: kinopoisk.ru
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Выпуск доступен на сайте вещателя и из предоставленного ролика видно, что Екатерина оступилась.

У артистки диагностирован перелом руки. Сейчас она в больнице, передает KP.RU.

Стриженовой 53 года. В качестве ведущей "Время покажет" Екатерина Владимировна, выступает с осени 2014 года.

Как актриса известна по фильмам и сериалам "Графиня де Монсоро", "Му-му", "Любовь-морковь", по продолжениям саги о мушкетерах.

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