Видео: Стриженова госпитализирована после падения в прямом эфире

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова неудачно упала в прямом эфире ток-шоу Первого канала "Время покажет".
Выпуск доступен на сайте вещателя и из предоставленного ролика видно, что Екатерина оступилась.
У артистки диагностирован перелом руки. Сейчас она в больнице, передает KP.RU.
Стриженовой 53 года. В качестве ведущей "Время покажет" Екатерина Владимировна, выступает с осени 2014 года.
Как актриса известна по фильмам и сериалам "Графиня де Монсоро", "Му-му", "Любовь-морковь", по продолжениям саги о мушкетерах.