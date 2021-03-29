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29.03.2021 19:20
Рубрика: Власть

Услышали призыв

Служить отправятся больше 134 тысяч новобранцев
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8417)
"Российская газета" публикует Указ президента РФ о призыве граждан на военную службу. Согласно этому документу с апреля до середины июля в армию отправятся 134 тысячи 650 новобранцев.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Более подробно о масштабах и особенностях предстоящего солдатского набора рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Он напомнил, что весной прошлого года в строй поставили больше солдат - срочников. Сокращение призывного набора в минобороны связывают прежде всего с дальнейшей профессионализацией армии.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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К примеру, матросские и старшинские должности на подводных лодках комплектуют исключительно контрактниками. В других видах и родах войск их, как правило, назначают на посты младшего комсостава. Профи - первые кандидаты на должности, связанные с обслуживанием и эксплуатацией высокотехнологичной военной техники и вооружения.

В конце прошлого года статс-секретарь-замминистра обороны Николай Панков так сказал о "контрактных" планах ведомства: "Наша конечная цель - укомплектование профессиональными кадрами около 500 тысяч воинских должностей солдат, сержантов и прапорщиков". По его словам, за восемь лет численность профи в армии и на флоте выросла более чем в два раза. "Эта категория военнослужащих в настоящее время самая многочисленная. Количество контрактников в 1,8 раза превышает численность призывников", - уточнил Панков. Впрочем, полностью отказываться от призывной практики генералы пока не собираются. Армейскую службу они расценивают как хорошую жизненную школу для нашей молодежи и верный способ подготовки квалифицированного кадрового резерва.

Не планируют в минобороны и менять срок призывной службы - она, как и прежде, ограничится 12 месяцами.

Евгений Бурдинский рассказал о некоторых особенностях весеннего набора молодых солдат. Призыв в армию и другие силовые министерства и ведомства России, где законом предусмотрена военная служба, организуют в 83 субъектах РФ.

"В войска не будут призываться жители Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Призывные мероприятия здесь проводятся только осенью", - заявил генерал Бурдинский в интервью "Красной звезде".

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Он также напомнил, что в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации - Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе - парней призывают в армию один раз в год - с 1 мая по 15 июля. То есть набор молодых солдат этой весной и летом там состоится. Причем всех новобранцев перед отправкой на службу обязательно проверят на наличие коронавируса.

Как показали предыдущие призывные кампании, дело это не лишнее. По данным Генштаба, весной и летом 2020-го медики при освидетельствовании молодых людей в военкоматах выявили более 1,5 тысячи зараженных COVID-19.

Еще 7,2 тысячи парней оказались так называемыми контактными лицами. То есть они встречались с инфицированными ковидом, после чего обязаны какое-то время провести в изоляции. В армию их, разумеется, не отправили.

Eсли призывник весны-2021 не успел до службы сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, то при желании его вакцинируют в воинской части

Генерал Бурдинский сообщил очень важную для призывников новость. Если новобранец не успел до службы сделать прививку от COVID-19, то при желании его вакцинируют в воинской части.

Eсли призывник весны-2021 не успел до службы сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, то при желании его вакцинируют в воинской частиПо данным Минобороны России, такую процедуру в Вооруженных силах прошли уже более 400 тысяч человек - им вкололи первый препарат вакцины "Спутник V".

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