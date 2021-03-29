Во Всероссийской олимпиаде могут появиться инженерные дисциплины

Во Всероссийской олимпиаде школьников могут появиться междисциплинарные и инженерные соревнования. Об этом эксперты рассказали на слушаниях в Общественной палате России.

- Сегодня все главные научные и технологические прорывы совершаются на междисциплинарном уровне, и Всероссийская олимпиада, как главный социальный лифт для талантов, должна отвечать вызовам времени, - отметил лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов. - Выработанные нами предложения позволят выполнить поручение президента и поднять уровень признания достижений школьников в межпредметных, командных инженерных, научно-технологических конкурсах, открыть для них больше возможностей.

Напомним, в 2020 году президент поручил запустить во Всероссийской олимпиаде школьников междисциплинарные направления с учетом опыта Всероссийского конкурса "Большие вызовы", Олимпиады Кружкового движения НТИ и иных конкурсов, ориентированных на развитие у детей способностей и интереса к инженерно-технической и научно-исследовательской деятельности.

Как отметила председатель Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко, необходимо создать прозрачный и удобный социальный лифт для молодых талантов в разных сферах. При этом координатор интенсивных профильных программ направления "Наука" Образовательного центра "Сириус" Алексей Горбачев подчеркнул, что необходимо скорректировать Федеральный закон "Об образовании".

Как конкретно эксперты предлагают изменить ВсОШ?

Во-первых, поднять уровень Всероссийской олимпиады, чтобы порядок ее проведения утверждало Правительство РФ. Во-вторых, наряду с "интеллектуальными состязаниями" по школьным предметам в рамках ВсОШ предлагается выделить междисциплинарные форматы: "проектно-исследовательские конкурсы" (по модели конкурса "Большие вызовы"), "командные инженерные соревнования" (по модели Олимпиады Кружкового движения НТИ) и "конкурс профессиональных компетенций" (по модели юниорского трека Worldskills Russia).

При этом важно гарантировать победителям поступление в ведущие университеты и привязать все направления олимпиады к предметам и вузовским направлениям подготовки, уверены эксперты. Олимпиадные задания должны отвечать актуальным задачам - для этого в методические комиссии ВсОш рекомендуется приглашать профильные министерства, компании, общественные и профессиональные объединения.