ВОЗ: Коронавирус передался человеку от летучих мышей через другое животное

Коронавирус нового типа передался человеку от летучих мышей через другое животное. Именно этот вариант возникновения пандемии Всемирная организация здравоохранения считает наиболее вероятным.

Как передает агентство Associated Press, получившее доступ к проекту совместного доклада ВОЗ и китайских экспертов о происхождении COVID-19, утечка вируса из какой-либо лаборатории "крайне маловероятна". Помимо основной версии также рассматривается возможность заражения человека напрямую от летучих мышей или через замороженные продукты питания. Однако подобное развитие событий, по мнению ученых, маловероятно.

Дело в том, что "эволюционное расстояние между вирусами у летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено". Схожие вирусы были выявлены у ряда животных, что позволяет предположить, что они могут быть его носителями, отмечается в докладе.

Результаты исследования были ожидаемыми, но оставили многие вопросы без ответа. В связи с этим эксперты предлагают продолжить изучение проблемы во всех направлениях, кроме лабораторной утечки.

Как отмечает агентство, публикация этого отчета несколько раз откладывалась. СМИ получило к нему доступ от одного из дипломатов, работающих в Женеве, где расположена штаб-квартира ВОЗ. Как ожидается, отчет будет официально представлен в ближайшее время. В конце прошлой недели Питер Бен Эмбарек, возглавлявший миссию ВОЗ в Ухане, заявил, что документ находится на последней стадии редактирования и перевода на различные языки.