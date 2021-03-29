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Рубрика: Общество

ВОЗ представила четыре сценария передачи коронавируса человеку

Текст: Василий Кошкин

Всемирная организация здравоохранения рассматривает четыре варианта передачи коронавируса человеку. Основным является передача через другое животное, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на черновик итогового исследования ВОЗ.

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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Всего в докладе упоминаются четыре основных версии. Кроме передачи через другое животное, которая признана наиболее вероятным вариантом развития эпидемии, в список вошли:

- Прямая передача от летучих мышей - вероятна.

- Распространение через пищевые продукты - возможно, но маловероятно.

- Утечка из лаборатории - маловероятно.

"Эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено", - говорится в докладе, который публикует агентство.

Фото: iStock
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Окончательный доклад ВОЗ намерена опубликовать в ближайшее время.

Напомним, эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 14 января. Они посетили рынок морепродуктов "Хуанань", ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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