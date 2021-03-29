ВОЗ представила четыре сценария передачи коронавируса человеку

Всемирная организация здравоохранения рассматривает четыре варианта передачи коронавируса человеку. Основным является передача через другое животное, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на черновик итогового исследования ВОЗ.

Всего в докладе упоминаются четыре основных версии. Кроме передачи через другое животное, которая признана наиболее вероятным вариантом развития эпидемии, в список вошли:

- Прямая передача от летучих мышей - вероятна.

- Распространение через пищевые продукты - возможно, но маловероятно.

- Утечка из лаборатории - маловероятно.

"Эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено", - говорится в докладе, который публикует агентство.

Окончательный доклад ВОЗ намерена опубликовать в ближайшее время.

Напомним, эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 14 января. Они посетили рынок морепродуктов "Хуанань", ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.