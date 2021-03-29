Вышел финальный трейлер нового фильма Гая Ричи "Гнев человеческий"

Чуть больше года прошло с премьеры "Джентльменов", а новый фильм Гая Ричи уже на подходе: только что опубликован сразу финальный трейлер фильма "Гнев человеческий" - боевика субжанра ревендж-муви с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

В представленном видеоряде всё просто и знакомо. Зыркают недобро бандитские физиономии, суровые разговоры перемежаются выстрелами, на фоне звучит подходящая олдскульная музычка. По сюжету герой Джейсона Стейтема ищет виновных в смерти сына, для чего внедряется в инкассаторскую компанию, и далее официальный синопсис обещает запутанную игру, где "у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все". Что бы это ни значило.

В остальных ролях: Холт Маккэллани, Джеффри Донован, внезапно восставший из небытия Джош Хартнетт, Скотт Иствуд и так далее.

Российская премьера - 22 апреля.