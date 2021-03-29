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Вышел финальный трейлер нового фильма Гая Ричи "Гнев человеческий"

Новости
    29.03.2021, 18:25
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Чуть больше года прошло с премьеры "Джентльменов", а новый фильм Гая Ричи уже на подходе: только что опубликован сразу финальный трейлер фильма "Гнев человеческий" - боевика субжанра ревендж-муви с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

Фото: kinopoisk.ru
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В представленном видеоряде всё просто и знакомо. Зыркают недобро бандитские физиономии, суровые разговоры перемежаются выстрелами, на фоне звучит подходящая олдскульная музычка. По сюжету герой Джейсона Стейтема ищет виновных в смерти сына, для чего внедряется в инкассаторскую компанию, и далее официальный синопсис обещает запутанную игру, где "у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все". Что бы это ни значило.

В остальных ролях: Холт Маккэллани, Джеффри Донован, внезапно восставший из небытия Джош Хартнетт, Скотт Иствуд и так далее.

Российская премьера - 22 апреля.

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