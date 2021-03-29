Xiaomi выпустила долгожданный Mi Band 6 c большим экраном. Характеристики и цена

Компания Xiaomi официально представила новый смарт-браслет Mi Band 6, который на глобальном рынке будет доступен под названием Mi Smart Band 6. В продажу поступят версии с модулем NFC и без него. Неизвестно, будет ли NFC-версия работать с банками за пределами Китая.

Фото: Xiaomi

Mi Band 6 получил 1,56-дюймовый экран с разрешением 486x152 пикселя (он занимает почти всю верхнюю поверхность), встроенный пульсоксиметр и пульсометр. Браслет поддерживает три десятка различных видов тренировок, следит за качеством сна и уровнем стресса, предлагая выполнить дыхательные упражнения, имеет встроенный женский календарь.

От одного заряда Mi Band 6 проработает около двух недель. Его стоимость в Китае составит 229 юаней, или около 2700 рублей. NFC-версия обойдется в 279 юаней, или примерно 3200 рублей.

Стоимость глобальной версии Mi Band 6 и дата его выхода на мировой рынок пока неизвестны.