Жители Румынии выступили против ужесточения карантина

Сразу в нескольких городах Румынии в воскресенье прошли протесты против новых ограничительных мер, введенных властями из-за коронавируса. В столице страны недовольные граждане собрались на Университетской площади. Все были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Затем демонстранты направились к площади Победы. Полиция предусмотрительно перекрыла доступ к зданию правительства.

Стражи порядка попросили собравшихся разойтись. Только в 4 ночи по местному времени протестующие начали покидать площадь, информирует ТАСС. Глава полиции Бухареста Богдан Берекет заявил, что власти будут действовать твердо и применять санкции "там, где упорствуют в нарушении закона". В Румынии карантинные меры ужесточили 28 марта. В частности, введен комендантский час в выходные дни.