Сторонники выхода из Евросоюза хотят увековечить память о беспрецедентной битве за самостийность Соединенного Королевства, в которой победа досталась тем, кто решил взять управление страной в свои руки. Миллион фунтов стерлингов потребуется собрать активистам предложенного проекта.

На данном этапе идут сборы на покупку дома, где разместится музей. Местом для него станет один из тех городов, в которых подавляющее число жителей яростно боролись за брекзит. Этот проект должен будет вписать в историю Альбионаа еще одну победоносную строку. Пока, как отмечает "Гардиан", идея открытия музея не получила публичной поддержки со стороны тех, кто голосовал за выход из ЕС.

Тем не менее попечители проекта заявили, что смогли обеспечить музею статус "благотворительного", и заверили, что музей будет "нейтральным". Алекс Дин, один из попечителей проекта, сказал: "За этим стоит потрясающая история, которую следует сохранить. Если мы не будем действовать быстро, большая часть документов референдума по выходу Британии будет потеряна". Музей брекзита должен стать достопримечательностью как для публики, так и для исследователей. У входа в музей поставят изображение бывшего лидера лейбористов Хью Гейтскелла, выступившего в 1962 году с антиевропейской речью. Музей предназначен для исследования отношений Британии с Европой, восходящих к эпохе римлян и временам развития парламентской демократии.