Анна Кузнецова: Лишь 39% детей в сиротских учреждениях получают алименты

28 тысяч воспитанников, проживающих в организациях для детей-сирот, имеют право на алименты, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Но при этом только 39 процентов из них получают эти средства.

По мнению Анны Кузнецовой, здесь налицо "нарушение имущественных прав". "Согласно статистическим данным, число воспитанников в организациях детей-сирот, имеющих право на алименты, составляет 28 328 человек, из них реально алименты получают 39 процентов", - сказала детский омбудсмен, отметив, что это меньше половины из тех, кому алименты положены по закону.

А основной причиной нарушения прав детей-сирот в области выплаты алиментов, считает Анна Кузнецова, являются бездействие руководства и учреждений органов опеки.