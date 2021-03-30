Apple будет сотрудничать с независимыми сервисными центрами в России

Apple объявила о том, что программа cотрудничества с независимыми сервисными центрами (Apple"s Independent Repair Provider) придет в Россию. Компания планирует поставлять независимым СЦ оригинальные запчасти для ремонта гаджетов, руководства, а также средства диагностики и бесплатное обучение.

Начиная с этой недели сервисные центры смогут подать заявку на регистрацию в программе. Для этого им необходимо написать на специальный e-mail, после чего заявка будет рассмотрена.

Впервые программа сотрудничества Apple и независимых сервисных центров была анонсирована в 2019 году и тогда распространялась только на США. Apple планирует распространить программу во всех странах мира.