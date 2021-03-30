"Армату" включили в список лучших современных танков

Четыре лучших танка современности производятся в России, США, Германии и Южной Корее. Это, соответственно, Т-14 "Армата", M1 Abrams, Leopard 2 A7+ и K2 Black Panther.

Таково мнение автора издания The National Interest (NI) Калеба Ларсона, который не пытался в своем обзоре сравнить эти боевые машины по всем имеющимся тактико-техническим характеристикам, а просто обратил внимание на их выдающиеся качества.

Так, "Армата", по мнению автора, выделяется среди других эшелонированной системой защиты. Ключевые ее элементы, помимо собственно брони, это комплекс динамического бронирования "Малахит", способный отражать снаряды и ПТУР, а также комплекс активной защиты "Афганит". Последний обладает дальними радарами предупреждения об угрозах, а также связан с системой управления огнем для ответного удара в случае нападения. Комплекс также может реагировать на атаку поворотом башни, чтобы под удар попала наиболее бронированная часть.

Также "Армата" оснащается двигателем переменной мощности, который в стандартном варианте рассчитан на 1350 лошадиных сил, а в форсированном может увеличивать этот показатель сразу на треть.

Немецкий Leopard 2 A7+ является, вероятно, лучшим европейским танком. Он также обладает пассивной всесторонней защитой, стреляет 120-мм боеприпасами, но в то же время может использовать и боеприпасы с программируемой детонацией, которые взрываются в воздухе перед или над целями.

По сути это глубокая модернизация предыдущей версии танка - Leopard 2А6. Обновления коснулись почти всех систем, акцент был сделан на цифровизации, улучшении средств связи и обмена информацией с другими участниками боевой операции. За счет усиления брони и добавления комплексов защиты масса танка может достигать 70 тонн (у "Арматы" - 55 тонн).

Американский M1 Abrams также относится к числу наиболее защищенных танков в мире, он обладает прочной броней из обедненного урана на корпусе и башне. Также его преимуществом является большой боевой опыт - танки этого типа приняли участие во многих военных операциях, соответственно, постоянная доработка систем ведется с учетом реальных боестолкновений. Обратной стороной мощной защиты опять же является "лишний" вес - свыше 70 тонн.

Корейский K2 Black Panther - это, возможно, самый дорогой танк, о котором вы никогда не слышали. Его отличает технологическая сложность, реализация ряда функций, которые оптимизируют платформу для боевых действий на холмистой и болотистой местности Корейского полуострова. Гидравлическая подвеска может наклонять, опускать или поднимать K2 в различных направлениях в зависимости от ландшафта.