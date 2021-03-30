Ассоциация развития возвратного лизинга: Регулирование рынка возвратного лизинга на уровне государства крайне важно для отрасли

Как заявляет руководство Ассоциации, отечественному рынку возвратного лизинга необходимо продуманное регулирование, а ускорить этот процесс поможет принятие ФЗ № 586986-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности".

Как отмечают специалисты Ассоциации, отраслевые стандарты и четкий механизм регулирования лизинговой сферы помогут избавиться от разногласий, возникающих между участниками на рынке лизинга и государством. Еще один положительный момент: регулирование устранит с рынка мошенников и недобросовестные компании.

Также внедрение единых для всех игроков рынка возвратного лизинга стандартов поставит точку в дискуссиях о способах регулирования. Еще более упорядочит ситуацию единый государственный орган, который возьмет на себя внедрение стандартов и контроль за их соблюдением. Ассоциация развития возвратного лизинга наблюдает снижения активности в принятии ФЗ № 586986-7 и утверждении регулятора рынка. Ассоциация обеспокоена данной ситуацией и намерена инициировать встречи для того, чтобы достигнуть принятия решений по важным вопросам в отрасли.

ФЗ № 586986-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности" очень важен для отрасли. Понимая это, Ассоциация развития возвратного лизинга в 2019, 2020 и 2021 годах обращалась в компетентные государственные органы и организации, ко всем заинтересованным сторонам.

В марте 2021 был направлен ряд обращений для того, чтобы процесс обсуждения перевести в продуктивные встречи, и дальнейшие решения для отрасли были максимально результативными для всех участников.

Вместе с ООД "Народный фронт "За Россию" Ассоциация намерена провести встречу, которая станет началом единой прозрачной платформы для совместной работы по разработке правил регулирования рынка возвратного лизинга и оперативного решения любых проблем в отрасли.

Ассоциация развития возвратного лизинга намерена и в дальнейшем прилагать все возможные усилия для развития данной сферы, освещать ее в широких кругах и всесторонне сотрудничать с властью для скорейшего запуска регулирующих механизмов: проектов законодательных актов и отраслевых стандартов. Члены Ассоциации обладают многолетним практическим опытом, которым Ассоциация готова делиться с экспертами и участниками встреч для достижения единой цели - защита интересов потребителей и добросовестных лизинговых компаний.

О возвратном лизинге

Механизм возвратного представляет собой разновидность финансовой аренды, при котором продавец предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель. Речь идет о ситуации, при которой лицо продает принадлежащую ему на праве собственности вещь лизингодателю, получает от последнего на основании такой продажи финансирование; при этом указанная вещь остается во владении лизингополучателя, который продолжает пользоваться ею с тем условием, что после полной выплаты всех лизинговых платежей право собственности на эту вещь вернется к лизингополучателю.

Материал предоставлен Ассоциацией Развития Возвратного Лизинга