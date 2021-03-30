Ассоциация развития возвратного лизинга: Регулирование рынка возвратного лизинга на уровне государства крайне важно для отрасли

Новости

Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций 19:33
Левандовский пропустит четыре недели из-за травмы 19:28
СК завершил расследование дела нападавшего на школьниц жителя Севастополя 19:13
Мурашко: В России достаточно вакцины от коронавируса 19:05
В Ленобласти завели дело по факту опрокидывания судна 18:31
Вышел новый трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость" 18:22
После опрокидывания судна в Ленобласти госпитализированы двое рабочих 18:07
"Академик Черский" движется к месту достройки "Северного потока 2" 17:58
ВОЗ рассматривает все версии происхождения коронавируса 17:44
Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на коронавирус 17:40
В Мордовии восстановят усадьбу Федора Ушакова 17:30
Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму 17:27
Госдума обсудит введение штрафов за высадку детей-безбилетников 17:25
В Петербурге проректора вуза арестовали по подозрению в злоупотреблении 17:21
Двое рабочих пропали при опрокидывании корабля под Петербургом 17:10
МИД РФ: Отказ ЕС приглашать Сирию на свои конференции вызывает вопросы 17:01
Члены Совфеда защитят память героя войны генерала Ефремова 16:57
Прототип космического корабля Starship взорвался в ходе испытаний 16:50
В Ленобласти на верфи опрокинулось строящееся судно 16:44
Численность детей без попечения родителей и сирот сократилась на 13% 16:43
По делу о госизмене прокурор запросил для подсудимого 12 лет колонии 16:40
Finnair возобновляет полеты в Москву после годичного перерыва 16:39
Пушков заявил о запуске обновленной версии Rutube к лету 2021 года 16:39
Посол РФ: В Австрии российскую вакцину встретят так же радушно, как Гагарина 16:34
PayPal запустил функцию оплаты покупки криптовалютой 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 19:03

Ассоциация развития возвратного лизинга: Регулирование рынка возвратного лизинга на уровне государства крайне важно для отрасли

Как заявляет руководство Ассоциации, отечественному рынку возвратного лизинга необходимо продуманное регулирование, а ускорить этот процесс поможет принятие ФЗ № 586986-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности".
Фото: предоставлено Ассоциацией Развития Возвратного Лизинга Фото: предоставлено Ассоциацией Развития Возвратного Лизинга
Фото: предоставлено Ассоциацией Развития Возвратного Лизинга

Как отмечают специалисты Ассоциации, отраслевые стандарты и четкий механизм регулирования лизинговой сферы помогут избавиться от разногласий, возникающих между участниками на рынке лизинга и государством. Еще один положительный момент: регулирование устранит с рынка мошенников и недобросовестные компании.

Также внедрение единых для всех игроков рынка возвратного лизинга стандартов поставит точку в дискуссиях о способах регулирования. Еще более упорядочит ситуацию единый государственный орган, который возьмет на себя внедрение стандартов и контроль за их соблюдением. Ассоциация развития возвратного лизинга наблюдает снижения активности в принятии ФЗ № 586986-7 и утверждении регулятора рынка. Ассоциация обеспокоена данной ситуацией и намерена инициировать встречи для того, чтобы достигнуть принятия решений по важным вопросам в отрасли.

ФЗ № 586986-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности" очень важен для отрасли. Понимая это, Ассоциация развития возвратного лизинга в 2019, 2020 и 2021 годах обращалась в компетентные государственные органы и организации, ко всем заинтересованным сторонам.

В марте 2021 был направлен ряд обращений для того, чтобы процесс обсуждения перевести в продуктивные встречи, и дальнейшие решения для отрасли были максимально результативными для всех участников.

Вместе с ООД "Народный фронт "За Россию" Ассоциация намерена провести встречу, которая станет началом единой прозрачной платформы для совместной работы по разработке правил регулирования рынка возвратного лизинга и оперативного решения любых проблем в отрасли.

Ассоциация развития возвратного лизинга намерена и в дальнейшем прилагать все возможные усилия для развития данной сферы, освещать ее в широких кругах и всесторонне сотрудничать с властью для скорейшего запуска регулирующих механизмов: проектов законодательных актов и отраслевых стандартов. Члены Ассоциации обладают многолетним практическим опытом, которым Ассоциация готова делиться с экспертами и участниками встреч для достижения единой цели - защита интересов потребителей и добросовестных лизинговых компаний.

О возвратном лизинге

Механизм возвратного представляет собой разновидность финансовой аренды, при котором продавец предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель. Речь идет о ситуации, при которой лицо продает принадлежащую ему на праве собственности вещь лизингодателю, получает от последнего на основании такой продажи финансирование; при этом указанная вещь остается во владении лизингополучателя, который продолжает пользоваться ею с тем условием, что после полной выплаты всех лизинговых платежей право собственности на эту вещь вернется к лизингополучателю.

Материал предоставлен Ассоциацией Развития Возвратного Лизинга

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Правительство продлило сроки спецсоглашений по ценам на сахар и масло
Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму
Прототип космического корабля SpaceX взорвался при посадке
Песков заявил о скором разговоре Путина, Меркель и Макрона
В Ленобласти завели дело по факту опрокидывания судна