Овен

Вы можете рассчитывать на то, что ваши идеи получат поддержку и будут оценены.

Телец

Контролируйте эмоции. Ранее вам прощалось любое брошенное в сердцах слово, но сейчас это вызовет ответную реакцию.

Близнецы

Вам лучше притвориться морской звездой: залечь на дно, не злить родственников и пореже попадаться на глаза начальству.

Рак

Оставьте в покое близких. Или готовьтесь к разборкам с домочадцами.

Лев

Если в вашей жизни скопилось много того, от чего вы хотели бы избавиться, то нынешняя неделя - лучший момент это сделать.

Дева

Вы будете получать удовольствие, помогая другим. Отличное время для проявления внимания к престарелым родственникам.

Весы

Вы будете очень успешны: сможете в идеальных пропорциях сочетать творчество, порывы души и здравый смысл.

Скорпион

С высказываниями новых идей и проявлениями инициативы на неделе стоит повременить.

Стрелец

Чувство юмора и безупречный вкус - это будет отличать большинство представителей вашего знака на предстоящей неделе.

Козерог

Постарайтесь избежать поспешных и необдуманных решений. Это единственный серьезный минус предстоящей недели.

Водолей

Чем ближе к выходным, тем больше вы будете торопиться, ввязываться в авантюры и не просчитывать последствия.

Рыбы

Вы удивите всех решительностью, она будет свойственна вам большую часть недели.