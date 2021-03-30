Овен
Вы можете рассчитывать на то, что ваши идеи получат поддержку и будут оценены.
Телец
Контролируйте эмоции. Ранее вам прощалось любое брошенное в сердцах слово, но сейчас это вызовет ответную реакцию.
Близнецы
Вам лучше притвориться морской звездой: залечь на дно, не злить родственников и пореже попадаться на глаза начальству.
Рак
Оставьте в покое близких. Или готовьтесь к разборкам с домочадцами.
Лев
Если в вашей жизни скопилось много того, от чего вы хотели бы избавиться, то нынешняя неделя - лучший момент это сделать.
Дева
Вы будете получать удовольствие, помогая другим. Отличное время для проявления внимания к престарелым родственникам.
Весы
Вы будете очень успешны: сможете в идеальных пропорциях сочетать творчество, порывы души и здравый смысл.
Скорпион
С высказываниями новых идей и проявлениями инициативы на неделе стоит повременить.
Стрелец
Чувство юмора и безупречный вкус - это будет отличать большинство представителей вашего знака на предстоящей неделе.
Козерог
Постарайтесь избежать поспешных и необдуманных решений. Это единственный серьезный минус предстоящей недели.
Водолей
Чем ближе к выходным, тем больше вы будете торопиться, ввязываться в авантюры и не просчитывать последствия.
Рыбы
Вы удивите всех решительностью, она будет свойственна вам большую часть недели.