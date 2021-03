Авангардный скрипач Алексей Айги выпустил первый за девять лет альбом

Классик российского минимализма и авангарда живет то в Москве, то в Париже. То пишет музыку к фильмам и сериалам, а то ездит по джазовым и рок-фестивалям. Идей, новой музыки, свежих гармоний в его композициях как всегда вдоволь. Вот только никак не хватало времени их снова записать. Зато в пору вынужденного сокращения концертной деятельности из-за COVID-19 Алексей Айги и группа "4:33" наконец-то представили долгожданный диск.

"Смешать, но не взбалтывать" - фраза Джеймса Бонда, может, точнее всего описать дух этой премьеры, благо в Alcohol (такое название получил альбом) много самой разной музыки - по стилям, настроениям, мысли. Как всегда у Айги они - щедрые на эмоции, стилистические эксперименты, яркую образность с передачей эстафеты впечатляющих развернутых соло. Смешано, то есть все очень точно, в меру, интригующе и без неврастении погони за успехом. И поэтому новый альбом захочется послушать, конечно, еще не раз. При этом его трек Equus - уже ближе к хард-року, а Departure, начинающийся с меланхоличных фортепианных стаккато, - красивая инструментальная симфо-баллада с виртуозной игрой Алексея Айги на скрипке. Многие из этих пьес уже известны меломанам - Алексей Айги и группа "4:33" исполняли их на своих концертах в течение 2010-х годов. И Alcohol - фактически их greatest hits, наконец-то впервые изданные на одном альбоме…

Сам артист говорит, что две-три композиции с этого альбома считает своими любимыми за карьеру. Правда, названия не выдает. И это правильно: пусть каждый самостоятельно выбирает самые интересные и любимые треки для себя.

При этом, у композитора и скрипача осталось еще очень много неизданной музыки, которую он написал в последние годы для фильмов и сериалов - их общее число приближается к пятнадцати. Зато в альбом включен трек Now the Always Snow, имеющий прямую отсылку к стихотворения "Снова - в снега" его отца, поэта Геннадия Айги. Хорошо, чтобы для ее издания потребовалось уже менее девяти лет.