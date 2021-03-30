Австрия намерена закупить миллион доз "Спутник V" уже в апреле

Австрия планирует уже в апреле закупить 1 миллион доз российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", заявил 30 марта канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, вопрос поставок препарата не должен быть политизирован.

"Важно только то одно, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она. С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", - цитирует слова Курца издание Q24.

В настоящее время австрийская и российская стороны ведут переговоры о поставках "Спутник V".