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30.03.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Банк России продлил рекомендации по поддержке заемщиков до 1 июля

Текст: Игорь Зубков
Банк России в очередной раз продлил рекомендации банкам и микрофинансовым организациям идти навстречу заемщикам, которые просят о реструктуризации кредитов и займов.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Их срок истекал 1 апреля, теперь они действуют до 1 июля. Как раз до начала июля остаются в силе послабления для банков по резервам, облегчающие им реструктуризацию. Вместе с тем Банк России не стал продлевать после 1 апреля рекомендации о приостановке процедур принудительного выселения должников из жилья, на которое обращено взыскание.

Фото: Рамиль Ситдиков \ РИА Новости
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В письме всем кредиторам Банк России просит их при обращении физлиц, переболевших COVID-19 или столкнувшихся с существенным снижением доходов, проводить реструктуризацию по собственным программам с даты обращения, даже в том случае, если ранее кредит уже был реструктурирован. Таким клиентам Банк России просит не начислять пени и штрафы за просрочки. Критерий по болезни коронавирусом Банк России просит учитывать и в отношении членов семьи заемщика. Регулятор отмечает, что кредитные каникулы, ипотечные каникулы и внутрибанковские программы реструктуризации оказались достаточно эффективными антикризисными инструментами, позволяющими снизить риски дефолта заемщиков, обеспечить многим гражданам, попавшим в сложную ситуацию, возможность восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства перед кредиторами.

В частности, 72% заемщиков смогли вернуться в график по истечении кредитных каникул по специальному закону о них (выплатить первый платеж после каникул) и 74% заемщиков - по истечении собственных программ реструктуризации банков. Кроме того, в график платежей успешно вернулись 86% заемщиков, получивших ипотечные каникулы. Такие данные Банк России получил в результате опроса 76 кредитных организаций.

"При этом, несмотря на неуклонное снижение количества поступающих от граждан заявок на реструктуризацию, их число все еще остается значительным, а потребность в изменении условий кредитного договора в первую очередь испытывают наименее обеспеченные группы населения", - отмечает Банк России.

Аналогичные рекомендации будут еще три месяца действовать для банков и МФО в отношении малого и среднего бизнеса, включая самозанятых. Как указывает Банк России, опрошенные им 66 банков сообщили о росте заявок МСП на реструктуризацию.

С начала пандемии банки реструктурировали (в основном на условиях собственных программ) кредиты более чем на 7 трлн руб., или около 11% портфеля. Реструктуризация может включать перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными.

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