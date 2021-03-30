Бразилия сертифицировала производителя "Спутника V"

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) во вторник выдало сертификат о надлежащей производственной практике местному холдингу União Química - производителю российской вакцины "Спутник V". Этот документ является обязательным для последующей регистрации медицинских препаратов на территории страны и гарантирует, что компания выполняет все требования по сохранению качества, эффективности и обеспечению безопасности медицинских препаратов.

Одобрение пока получила только фабрика Inovar, расположенная в штате Сан-Паулу. На ней уже развёрнута линия по производству российской вакцины. На очереди лаборатория Bthek, которая принадлежит тому же холдингу. Там завершается установка оборудования для изготовления активного вещества. Её сертификация будет проводиться уже после завершения этого процесса.

В минувший четверг União Química передала бразильскому регулятору документы на экстренное применение "Спутника V" на территории страны. Однако уже в субботу Anvisa приостановила рассмотрение запроса, аргументировав это отсутствием необходимых документов.

Бразилия в общей сложности закупила 47 миллионов доз российской вакцины. 10 миллионов приобретет министерство здравоохранения страны и ещё 37 миллионов - Союз Северо-восточных штатов. Поставки отечественного препарата в Бразилию начнутся уже в апреле.

"Спутник V" войдёт в Национальную программу вакцинации населения от COVID-19. Это означает, что привиться российским препаратом смогут не только жители Северо-востока Бразилии. Вакцина будет распределена пропорционально по всей территории страны.