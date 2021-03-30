Новости

В Вене жители ощутили подземные толчки 21:08
Бразилия сертифицировала производителя "Спутника V" 21:08
Словения сенсационно проиграла Кипру в матче отбора ЧМ-2022 21:06
СМИ: В Евросоюзе начался раскол из-за "Спутника V" 21:02
Петербургская биржа начала торговать российской рыбой 20:59
Черчесов назвал состав сборной России на матч против Словакии 20:43
В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 402 тысяч военных 20:42
Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2" 20:37
Борисов: Для России в приоритете вакцинация россиян 20:35
В Москве горит ЖК "Аэробус" 20:32
В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего 20:28
Дзюба признан открытием стартовых матчей отбора ЧМ-2022 20:14
Вышел трейлер мультсериала "Бракованная партия" по "Звездным войнам" 20:10
Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций 19:33
Левандовский пропустит четыре недели из-за травмы 19:28
СК завершил расследование дела нападавшего на школьниц жителя Севастополя 19:13
Мурашко: В России достаточно вакцины от коронавируса 19:05
В Ленобласти завели дело по факту опрокидывания судна 18:31
Вышел новый трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость" 18:22
После опрокидывания судна в Ленобласти госпитализированы двое рабочих 18:07
"Академик Черский" движется к месту достройки "Северного потока 2" 17:58
ВОЗ рассматривает все версии происхождения коронавируса 17:44
Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на коронавирус 17:40
В Мордовии восстановят усадьбу Федора Ушакова 17:30
Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 21:08
Рубрика: В мире

Бразилия сертифицировала производителя "Спутника V"

Текст: Иван Карташов ( Бразилиа)
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) во вторник выдало сертификат о надлежащей производственной практике местному холдингу União Química - производителю российской вакцины "Спутник V". Этот документ является обязательным для последующей регистрации медицинских препаратов на территории страны и гарантирует, что компания выполняет все требования по сохранению качества, эффективности и обеспечению безопасности медицинских препаратов.

Фото: AP Photo / Eraldo Peres
Рекордное число смертей пациентов с COVID-19 зафиксировали в Бразилии

Одобрение пока получила только фабрика Inovar, расположенная в штате Сан-Паулу. На ней уже развёрнута линия по производству российской вакцины. На очереди лаборатория Bthek, которая принадлежит тому же холдингу. Там завершается установка оборудования для изготовления активного вещества. Её сертификация будет проводиться уже после завершения этого процесса.

В минувший четверг União Química передала бразильскому регулятору документы на экстренное применение "Спутника V" на территории страны. Однако уже в субботу Anvisa приостановила рассмотрение запроса, аргументировав это отсутствием необходимых документов.

Бразилия в общей сложности закупила 47 миллионов доз российской вакцины. 10 миллионов приобретет министерство здравоохранения страны и ещё 37 миллионов - Союз Северо-восточных штатов. Поставки отечественного препарата в Бразилию начнутся уже в апреле.

"Спутник V" войдёт в Национальную программу вакцинации населения от COVID-19. Это означает, что привиться российским препаратом смогут не только жители Северо-востока Бразилии. Вакцина будет распределена пропорционально по всей территории страны.

В мире Южная Америка Бразилия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Соглашения по заморозке цен на сахар и масло продлят автоматически
Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2"
В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего
Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму
Прототип космического корабля SpaceX взорвался при посадке
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"