Численность детей без попечения родителей и сирот сократилась на 13%

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за последние пять лет сократилась в России на 13 процентов, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

- На начало текущего года численность детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей составила 406 138​​​. При этом 89 процентов от общего числа детей - почти 365 тысяч - находятся на воспитании в замещающих семьях, - отметила Анна Кузнецова, выступая в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Она также подчеркнула, что за последние пять лет на 27,7 процента сократилась численность воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Число же образовательных учреждений данного типа сократилось на 10,3 процента.