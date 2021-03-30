Число абортов в России за пять лет сократилось почти на 40%

Количество абортов в России за последние пять лет уменьшилось на 39%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Это серьезные цифры, но тем не менее, потенциал в этом вопросе еще есть", - отметила чиновница.

По ее словам, в 2020 году в России продолжили создаваться центры медико-социальной поддержки беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Консультации в них получили более 230 тысяч женщин, 22% из которых приняли решение не отказываться от ребенка.