Национальная туристическая организация Японии (JNTO) рекомендует посетить несколько мест как в Токио, так и в окрестных префектурах, до которых относительно легко добраться из столицы, чтобы постичь всю красоту осени. Когда именно наступит пик сезона любования осенними листьями, зависит от погоды.
О кленовые листья!
Крылья вы обжигаете
Пролетающим птицам, - написал три века назад японский поэт Сико Кагама.
Осень в Токио
Самое известное место - парк Уэно в центре столицы. Однако не самое лучшее - здесь очень много посетителей и относительно немного деревьев.
Но сад Рикугиэн достоен всяческих рекомендаций, тем более что после захода солнца там включают подсветку деревьев. Авеню гинкго в Мэйдзи Дзингу парке - длинная аллея под сводами деревьев гинкго, и везде, над головой и на земле, - золотые листья.
Осень в Киото
Храм Эйкан-до - здесь вечером включают подсветку, можно насладиться зеленым чаем. Храм Тофуку-дзи - это красная и оранжевая листва. А в районе Арасияма находится знаменитая бамбуковая роща. Там же прекрасный вид на окрестные горы в осенней листве.
Осень у подножия Фудзи
Пять озер у подножия Фудзи примерно в двух часах езды от Токио - это возможность увидеть сразу все: осенние листья и их отражение в воде, заснеженную вершину Фудзи-сан на фоне голубого неба. Для полноты картины рекомендуется проплыть на туристическом судне по озеру Кавагути-ко.
Осень в Никко
В двух часах езды на север от Токио в горах находится древний храмовый центр Никко. Здесь находится и усыпальница знаменитого сёгуна Иэясу Токугавы. Старые деревянные храмы и разноцветные осенние деревья над ними.