Очень хочется верить, что осенью 2021 года пандемия будет побеждена, и Япония начнет открываться для туристов. Октябрь-ноябрь в этой стране - едва ли не лучшее время для поездки. Тайфуны и дожди уже прошли, но еще не холодно, и под ясным небом приходит сезон разноцветных осенних листьев. В Японии его называют "момидзи-гару" - время любования момидзи, яркой листвой японского и дланевидного кленов. Японцы, известные ценители утонченной красоты, даже выделяют время любования осенней листвой в отдельный сезон года.

Озеро Кавагутико считается одним из лучших мест для любования горой Фудзи. Фото: Предоставлено через JNTO

Национальная туристическая организация Японии (JNTO) рекомендует посетить несколько мест как в Токио, так и в окрестных префектурах, до которых относительно легко добраться из столицы, чтобы постичь всю красоту осени. Когда именно наступит пик сезона любования осенними листьями, зависит от погоды.

О кленовые листья!

Крылья вы обжигаете

Пролетающим птицам, - написал три века назад японский поэт Сико Кагама.

Осень в Токио

Самое известное место - парк Уэно в центре столицы. Однако не самое лучшее - здесь очень много посетителей и относительно немного деревьев.

Но сад Рикугиэн достоен всяческих рекомендаций, тем более что после захода солнца там включают подсветку деревьев. Авеню гинкго в Мэйдзи Дзингу парке - длинная аллея под сводами деревьев гинкго, и везде, над головой и на земле, - золотые листья.

Осень в Киото

Храм Эйкан-до - здесь вечером включают подсветку, можно насладиться зеленым чаем. Храм Тофуку-дзи - это красная и оранжевая листва. А в районе Арасияма находится знаменитая бамбуковая роща. Там же прекрасный вид на окрестные горы в осенней листве.

Район Арасияма на окраине Киото известен с древности как место любования осенними листьями. Фото: Предоставлено через JNTO

Осень у подножия Фудзи

Пять озер у подножия Фудзи примерно в двух часах езды от Токио - это возможность увидеть сразу все: осенние листья и их отражение в воде, заснеженную вершину Фудзи-сан на фоне голубого неба. Для полноты картины рекомендуется проплыть на туристическом судне по озеру Кавагути-ко.

Когда именно наступит сезон любования осенними листьями, зависит от погоды

Осень в Никко

В двух часах езды на север от Токио в горах находится древний храмовый центр Никко. Здесь находится и усыпальница знаменитого сёгуна Иэясу Токугавы. Старые деревянные храмы и разноцветные осенние деревья над ними.