Цифровизация городского хозяйства в регионах продвигается медленно

Целый ряд препятствий мешает российским регионам активнее внедрять элементы умного города, отметили участники круглого стола "Умный город: региональный опыт и барьеры цифровизации городского хозяйства". Одна из проблем - размытость понятий: каждый по-своему понимает, что такое, например, умный транспорт или умное ЖКХ. Другая - размытость зон ответственности. За внедрение решений отвечают несколько ведомств, у каждого из которых по-разному и с разной скоростью автоматизированы внутренние процессы (управление имуществом, бюджет и др.).

- Есть компании, у которых есть зрелые решения и опыт их применения в регионах. И есть регионы, которые готовы и открыты к сотрудничеству. Есть и бюджеты, но нет централизованной, понятной программы, которая позволила бы обеим сторонам - регионам и поставщикам - двигаться синхронно, - отметил глава комитета НП "РУССОФТ" по умному городу Виктор Субботин.

Вопросов у регионов много. Например, как должны развиваться интеллектуальные транспортные системы - только в городе или в агломерации? В некоторые агломерации входит несколько муниципалитетов с очень разным уровнем цифровизации, и администрации не понимают, нужно ли интегрировать системы фото- и видеофиксации, системы управления общественным транспортом. Также неясно, кто из чиновников должен заказывать интеллектуальную транспортную систему, какие к ней требования, как искать разработчиков и внедрять ее.

- Связка поставщиков решений для умного города и региональных администраций пока что очень слабая, - согласился глава отдела продаж ГК "Геоскан" Илья Демко. - Мы приходим с одним решением - например, видим, что с помощью цифрового двойника территории можно решить задачи муниципального контроля. Но нужны специалисты и со стороны поставщика, и стороны власти, которые могут это решение развить. Администрации не понимают, что они могут автоматизировать и какую выгоду получить.

Выход эксперт видит в более тесном взаимодействии поставщиков ИКТ-решений с регионами. Советник генерального директора "Софт Менеджмент" Николай Ковыляев полагает, что внедрение сервисов умного города надо начинать с самых проблемных точек. В Пермском крае, например, это ЖКХ, в регионе большие задолженности за тепло- и водоснабжение со стороны и абонентов, и снабжающих компаний.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что регионам не стоит гоняться за количеством внедренных умных решений и сервисов. Гораздо важнее то, как цифровизация городского хозяйства повысит качество жизни людей. Причем не только в столичных городах, но и в районных центрах, и в малых населенных пунктах. Однако пока связь внедрения решений умного города и качества жизни населения не закреплена в нормативно-правовом поле. Не хватает и других документов, например узаконивающих привлечение инвесторов для внедрения цифровых решений в городское хозяйство.

В 2020 утверждена первая серия национальных стандартов в области умных городов

В прошлом году Росстандарт утвердил первую серию национальных стандартов в области умных городов. Как отмечали в Минстрое России, они стали логическим продолжением базовых и дополнительных требований к умным городам (так называемый "Стандарт "Умный город"), разработанных Минстроем России. Предварительные стандарты направлены на систематизацию работы со сложной структурой городского хозяйства и разными цифровыми системами, на повышение эффективности обслуживания горожан за счет внедрения новейших цифровых технологий.

Стандарты унифицируют не продукты и сервисы, а требования к ним, пояснил председатель ТК 194 "Кибер-физические системы" Никита Уткин. Они обеспечивают совместимость внедряемых решений в рамках городов, муниципалитетов и регионов. Чтобы обеспечить единство подходов на всех уровнях, успешная практика городов не должна оставаться в рамках отдельных закрытых презентаций, полагает эксперт, а должна транслироваться и на другие регионы. Наилучшая практика -открытые стандарты.

Еще одна проблема, о которой говорили участники "круглого стола", это нехватка в регионах специалистов по ИТ. У многих администраций нет компетенций ни выступить в роли квалифицированного заказчика решений умного города, ни чтобы эти системы между собой интегрировать. Один из барьеров в привлечении квалифицированных специалистов - разрыв в зарплатах в ИТ и госсекторе. На муниципальной службе тестировщик получает около 30-50 тысяч рублей в месяц - столько же, сколько в бизнесе может получать студент, еще не закончивший обучение по ИТ-специальности.

Тем временем

Минстрой России в апреле проведет Всероссийский молодежный интенсив по цифровизации городского хозяйства, в котором примут участие 50 лучших молодых специалистов в сферах IT, архитектуры и городского хозяйства. Под кураторством экспертов они будут создавать прототипы систем и сервисов для решения конкретных задач. В ходе публичной защиты проектов будут определены лучшие из них для дальнейшей доработки и внедрения.

Интенсив рассчитан на тех, кто специализируется в области информационных технологий, но участие инициативных урбанистов, архитекторов, социологов и дизайнеров, интересующихся цифровизацией городской среды, также приветствуется. "Свежий взгляд на проблемы, креативное мышление может помочь найти действительно эффективные решения. Мы ждем заявки от тех, кто хочет уже сейчас или в будущем работать на благо своего родного города и всей страны", - отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.