День единения народов Союзного государства отметят в столицах обеих стран

Дню единения братских народов России и Беларуси будет посвящено торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности", которое пройдет в ближайшую пятницу, сообщили в Постоянном комитете Союзного государства, уточнив, что в этом году оно состоится в обеих столицах в комбинированном формате (онлайн и офлайн).

Очевидно, пояснили организаторы, что "формат обусловлен действующими ограничениями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции". Хотя это не отразилось на содержательной части торжеств.

Программа мероприятия, в частности, предусматривает не только проведение официальной части, но и тематических экспертных обсуждений. В их числе: "Единое правовое пространство, оборона и безопасность - фундамент Союзного государства"; "Экономический потенциал СГ: состояние и пути развития"; "Социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства".

В торжестве планирует принять участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители органов государственного управления двух стран, видные общественные и политические деятели, представители экспертного сообщества и средств массовой информации, информирует БЕЛТА.