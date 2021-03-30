Депутат Рады: Киев хочет "забросать трупами" границу с РФ

Киев "сошел с ума" и намерен "забросать трупами украинцев" границу с Россией, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу "Первый независимый".

Таким образом депутат отреагировал на слова главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, который ранее рассказал, что Генштаб Украины прорабатывает любые сценарии действий военных на Донбассе, в том числе и наступление.

"Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу! Они сумасшедшие. Они опасны для нашей страны. Это действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности", - заявил депутат Кузьмин.

Кроме того, Киев, по его словам, готов уничтожать собственный народ ради того, чтобы дружить с США.

"Они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи… Но уничтожать собственный народ ради селфи государственный деятель не может", - сказал он в интервью.

Кузьмин заявил также, что Украина была создана при советской власти, а процесс декоммунизации - это попытка уничтожить все, что было создано в ту эпоху.