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30.03.2021 09:42
Рубрика: В мире

Депутат Рады: Киев хочет "забросать трупами" границу с РФ

Текст: Константин Волков

Киев "сошел с ума" и намерен "забросать трупами украинцев" границу с Россией, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу "Первый независимый".

Фото: Дэн Леви/ РИА Новости
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Таким образом депутат отреагировал на слова главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, который ранее рассказал, что Генштаб Украины прорабатывает любые сценарии действий военных на Донбассе, в том числе и наступление.

"Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу! Они сумасшедшие. Они опасны для нашей страны. Это действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности", - заявил депутат Кузьмин.

Кроме того, Киев, по его словам, готов уничтожать собственный народ ради того, чтобы дружить с США.

"Они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи… Но уничтожать собственный народ ради селфи государственный деятель не может", - сказал он в интервью.

Кузьмин заявил также, что Украина была создана при советской власти, а процесс декоммунизации - это попытка уничтожить все, что было создано в ту эпоху.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Отношения России и Украины

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