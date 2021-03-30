Диктант по русскому языку напишут в 46 странах мира

31 марта стартует регистрация на Тотальный диктант (ТД), который пройдет 10 апреля. Одновременно уже в шестой раз будут сдавать тест TruD те, у кого русский язык не родной. Его напишут в 152 городах 46 стран 5 континентов, в том числе в Австралии, Перу, Коста-Рике, Ливане, Никарагуа, Китае, США.

Среди участников TruDа - иностранные студенты в российских вузах, иностранные диаспоры в России, а также дети-билингвы. Тест разрабатывается на основе текста ТД, автором которого в этот раз стал писатель Дмитрий Глуховский.

Обычный формат теста - десять заданий, от простого к сложному. TruD рассчитан на тех, кто знает русский язык на уровне от А2 до С1 по общеевропейской системе. Напомним, что это степени элементарного и свободного владения.

Чтобы иностранцы ощутили дух и кураж Тотального диктанта, последним испытанием идет небольшой диктант.

"Интерес участников к тесту TruD, "младшему брату" Тотального диктанта, существенно растет с каждым годом. В 2016 году мы начинали с тысячи участников в 26 государствах, а к 2019 году количество участников уже превысило 5 000 человек из 44 стран. С 2020 года с учетом эпидемиологической обстановки тест TruD реализуется не только в очном, но и в онлайн-формате, благодаря чему присоединиться к акции теперь могут участники даже из тех населенных пунктов, в которых нет очных площадок. В 2021 году тест также можно написать в двух форматах", - рассказывает директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

Экспертную группу теста по русскому как иностранному возглавляет директор Центра русского языка и культуры Дальневосточного федерального университета Ирина Череповская. Под ее руководством филологи разрабатывают не только задания самого теста, но и бесплатный онлайн-курс по подготовке "Готов к TruD"у", который знакомит всех желающих с вариантами заданий, культурой и историей России, помогает практиковать русский язык в увлекательном формате.