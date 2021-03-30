Эксперты рассказали, как проверить перерасчеты за отопление

Квитанции с перерасчетом за отопление пришли недавно многим жителям. Как и что при этом пересчитывают коммунальные организации, рассказали эксперты некоммерческого партнерства "Национальный жилищный конгресс".

Плату за отопление в домах, где есть счетчики тепла, начисляют одним из двух способов: либо только во время отопительного сезона (тогда зимой квартплата выше, чем летом), либо равномерно в течение года.

При равномерных платежах плата рассчитывается из среднемесячного объема потребления тепла за предыдущий год. А после окончания года, в первом квартале, происходит корректировка платы за тепло с учетом фактических показаний приборов учета. Проще говоря, в 2020 году "равномерную" плату начисляли по среднемесячному потреблению тепла в 2019 году. А сейчас, в начале 2021 года, коммунальщики вычисляют по счетчикам, сколько фактически использовали жители дома в 2020 году, и делают перерасчет.

Если год оказался холоднее предыдущего, то жильцов попросят доплатить. Если теплее - может оказаться, что жители заплатили больше, чем нужно. Напомним, что в этих расчетах учитывается не зима и не отопительный сезон, а календарный год - с 1 января по 31 декабря.

Как проверить, правильно ли сделали перерасчет? Показания общедомового счетчика и суммарный объем тепла, предоставленный во всех жилых и нежилых помещениях, обязательно указываются в ежемесячной "платежке". Это позволяет жителю проверить расчеты объема тепла и стоимости услуги.

Кроме того, потребитель вправе обратиться в управляющую организацию с заявлением, и она обязана в течение трех рабочих дней со дня его получения предоставить письменную информацию за интересующие потребителя периоды: о ежемесячном потреблении по показаниям общедомовых счетчиков, о суммарном объеме использованных коммунальных ресурсов во всех помещениях дома, об объемах ресурсов, ушедших на общедомовые нужды. Если возникнет подозрение, что коммунальщики ошиблись при перерасчетах, можно обратиться с жалобой в Госжилинспекцию.

Максимальной суммы перерасчета не установлено. Но если размер платы за коммунальную услугу в каком-либо месяце окажется более чем на 25% выше, чем за тот же период прошлого года, то коммунальная организация обязана предоставить возможность оплаты этой услуги в рассрочку. В этом случае внести сумму нужно будет в течение 12 месяцев равными долями. Но за это придется заплатить проценты. Ставка не может быть выше, чем ставка рефинансирования Центробанка, увеличенная на 3 процентных пункта.

Если же в доме вообще нет счетчика, никаких весенних перерасчетов не будет, так как установить, сколько тепловой энергии на самом деле использовали жители, невозможно. Расчеты идут по нормативам.