Эпидемиолог спрогнозировала показатели по COVID-19 в России весной

Суточные колебания заболеваемости COVID-19 в России еще возможны, но таких цифр, какие мы наблюдали осенью прошлого года, в ближайшее время, скорее всего, не будет. "Незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и коронавирус", - заявила Наталья Пшеничная, эпидемиолог Роспотребнадзора.

Многие сезонные вирусы более активно размножаются при определенных погодных условиях - должна быть оптимальная температура воздуха и определенная влажность. Резкие перепады температуры воздуха также помогают SARS-CoV-2 быстрее распространяться, пишет РИА Новости.

В Роспотребнадзоре сообщили, что наметился четкий тренд к снижению заболеваемости. Благодаря вакцинации иммунная прослойка населения постепенно увеличивается. "Ближе к лету сможем достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", - добавила Пшеничная.