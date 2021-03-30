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30.03.2021 10:26
Рубрика: Общество

Смертельный штамм COVID-19 вызвал вторую волну эпидемии в Индии

Текст: Александр Гавриленко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Индийские власти пытаются остановить вторую волну коронавируса. Чуть более месяца назад казалось, что пандемия в стране сходит на нет. Число новых инфицированных сокращалось пять месяцев подряд, ограничения на поездки были сняты, 1 февраля полностью возобновили работу пригородные поезда. Но за последние две недели среднее число новых заболевших выросло с 11 до 50 тысяч в сутки. Проблема еще и в том, что подавляющее большинство из них являются носителями так называемого британского штамма, который куда более заразный и смертоносный, чем изначальный вариант вируса.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Например, в штате Пенджаба новый штамм обнаруживается более чем в 80 процентах случаев, сообщил накануне журнал Science. А еще в некоторых провинциях появились новых мутации E484Q и L452R, и там наблюдается "исключительный рост случаев заболевания", отмечет издание.

Пока менее пяти процентов индийцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Правительство Индии пытается нарастить темпы вакцинации до трех миллионов в день. Но эпидемиологи говорят, что для остановки второй волны нужно минимум 10 миллионов. На этой неделе правительство пообещало, что все желающие старше 45 лет смогут получить прививку с 1 апреля. При этом в стране используется только две вакцины, AstraZeneca и "Коваксин".

Что будет дальше - совершенно неясно. Как отмечает издание, в основном прививается средний класс и богатые люди. Людей из бедных слоев очень мало. Отчасти это объясняют низкой образованностью людей в сельской местности и недоступностью там медицины.

Пытаясь замедлить вторую волну, несколько штатов и городов снова запретили все общественные мероприятия, а также ввели новые ограничения. Если темпы распространения вируса не снизятся к середине апреля, власти могут пойти и на более жесткие ограничения.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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