Мировая экономика переживает самую сильную рецессию за 90 лет, и, как это обычно и бывает, больше всего от кризиса пострадали наиболее уязвимые слои общества. Об этом говорится в опубликованном докладе ООН о финансировании программ устойчивого развития в 2021 году. Но хотя документ сосредоточен на тяжелой ситуации в бедных и развивающихся странах, он в такой же степени относится и к "развитой" части человечества, включая Европу, где практически повсеместно можно наблюдать "голодные очереди", которых Старый Свет не видел со времен Второй мировой войны.

В конце прошлой недели жители Британии оказались озадачены обнародованными министерством труда и занятости данными о рекордных отметках уровня бедности, достигнутых еще до начала пандемии. В марте 2020 года в стране насчитывалось уже более 14,5 миллиона человек, живущих за чертой бедности. Наглядным примером нынешнего состояния дел в королевстве могут служить километровые очереди за бесплатной едой, регулярно выстраивающиеся в Лондоне и других городах. И Британия в этом смысле не одинока.

Журналист Стефано Массини в авторской колонке для La Repubblica так описал впечатления от бесконечной очереди, увиденной им в Милане у пункта выдачи продовольственной помощи: "Изумленные и испуганные представители среднего класса, пытаясь сохранять достоинство, стоят на улице в длинных очередях, дожидаясь своей порции с миской горячего супа. Это сегодняшний Милан, но выглядит он как Уолл-стрит 1929 года. Это цифра в два миллиона новых бедняков, обнародованная Итальянским статистическим агентством по прошествии года пандемии... Это не бомжи или асоциальные элементы, а представители класса буржуазии, люди, которые благодаря своему труду вышли из городских низов и гордо преодолели социальные барьеры".

В эти выходные во французских Марселе и Лилле неравнодушные хозяева продуктовых магазинов и фермеры бесплатно раздавали еду студентам и молодым безработным людям. За "марсельским пайком", в который среди прочего вошли молоко, масло, макаронные изделия, консервированный тунец, бананы и гигиенический набор, пришло около 600 человек. В раздаче участвовали и психологи, к которым за помощью мог обратиться любой из пришедших.

В Лилле фермеры раздали студентам полторы тонны картофеля, по 5 килограммов на человека, и более 200 пакетов молока. "Ситуация, в которой мы сейчас живем, сложна для всех, но особенно для молодых людей, оказавшихся в затруднительном положении", - подчеркивает Матье Фуке, лидер местного сельскохозяйственного союза.

В соседней, казалось бы, благополучной Швейцарии небывалый ажиотаж вызвал проект еженедельной раздачи пакетов с едой для учащихся. Правда, участие в нем не бесплатное - 20 швейцарских франков, но платить надо один раз в год. Еще до пандемии, проект Le Farce начинался с идеи распределять среди студентов те продовольственные товары, которые не были распроданы в магазинах или не были использованы в ресторанах. Но сейчас из-за последствий пандемии организаторы в спешном порядке ищут новые помещения и сотрудников, поскольку спрос превышает нынешние возможности - длинные очереди к раздаче можно наблюдать каждую неделю у Высшей школы социальной работы в Женеве.

В соседней Испании - аналогичная картина. Кстати, здесь, как и в Великобритании, уровень бедности и безработицы в докоронавирусную эпоху и так был одним из самых высоких в Европе. По информации мадридского отделения католической благотворительной организации Caritas, только за прошлый год на пунктах раздачи питания волонтерами было накормлено более 500 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Это почти 15 процентов всего населения Мадрида, а это значит, что 2 из 10 жителей испанской столицы стояли в тех самых очередях в 2020-м. Среди них были не только люди без дохода и места жительства, но и вчерашний средний класс, потерявший за пандемию средства к существованию.