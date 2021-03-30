Предложение включить занятия фитнесом в полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) поступило в минздрав. С такой инициативой выступила Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ).

В крупных компаниях в соцпакет включают не только медстраховку, но и абонемент в фитнес-центр. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Это позволит людям сэкономить на занятиях спортом, так как страховые организации "покупают" медицинские услуги, включенные в полис, так сказать, "оптом". Кроме того, основными приобретателями полисов ДМС являются корпоративные клиенты - компании и предприятия. У сотрудников, которым работодатель предоставляет ДМС в рамках расширенного социального пакета, и вовсе появится возможность получить доступ в фитнес-клуб бесплатно.

Включение фитнеса в полис приведет к тому, что люди станут больше заниматься своим здоровьем. Так как фитнес станет прямой рекомендацией от лечащего врача с подробными инструкциям, какие именно занятия улучшат здоровье застрахованного. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что реализация инициативы потребует "дополнительной проработки".

Над разработкой продуктов, которые обеспечивают профилактику заболеваний, работают последние пару лет не только медики, но и страховщики, так как именно на них есть запрос со стороны работодателей. К примеру, для крупных корпоративных клиентов существуют полисы ДМС, которые позволяют "управлять здоровьем персонала": проводить подробные обследования, выявлять различные группы риска по тем или иным заболеваниям. И на основе этих данных давать медицинские рекомендации по поддержанию здоровья, поясняет Александр Лапунов, директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС АО "АльфаСтрахование". Причем такой рекомендацией может быть фитнес. Но сейчас оплачивает его сам человек или же его работодатель, отмечает эксперт.

Запрос на включение спортивных занятий в ДМС есть, но сразу во всех полисах ДМС он не появится. Ассоциация предлагает запустить "пилотный проект" с одной из страховых компаний и отработать его на одном из регионов.

Сразу во всех полисах ДМС фитнес не появится, "пилотный проект" планируется запустить с одной из страховых компаний в одном из регионов

Сейчас включить занятия фитнесом в договоры ДМС мешает несколько действующих норм. В первую очередь это правила лицензирования. Оптимальным решением была бы возможность дать клубам возможность получать простую медицинскую лицензию, тогда в ДМС вошли бы, например, разовые посещения или персональные тренировки в фитнес-клубах, пояснила президент АОФИ Ольга Киселева.

Заниматься здоровьем работников власти предлагают и работодателям. Это направление предусмотрено входящим в нацпроект "Демография" федеральным проектом "Укрепление общественного здоровья". Собственно, велосипед тут никто не изобретает - в советское время абсолютно все крупные предприятия и организации имели собственные оздоровительные программы - от своих баз отдыха и профилакториев, где получить курс поддерживающей терапии можно было вечерами, без отрыва от работы, и заканчивая корпоративными спортивными мероприятиями.

По мнению замминистра здравоохранения России Олега Салагая, укрепление общественного здоровья на рабочих местах - это важное направление, ведь на работе человек проводит очень много времени. В минздраве были подготовлены рекомендации для работодателей, и во многих организациях корпоративные программы по ЗОЖ приняты и работают уже не первый год. Внедрены они, например, в госкорпорации "Росатом", в РЖД, многих других компаниях. Мероприятия самые разные: где-то работников поощряют за отказ от курения (это выгодно и работодателю, так как сокращается время, потраченное на перекуры), где-то включают в соцпакет оплату абонемента в бассейн и фитнес-центр, где-то в дополнение к этому устраивают регулярные внутрикорпоративные спортивные акции и соревнования. Сейчас внедрение корпоративных программ продолжается более чем в 20 пилотных регионах.

Ранее бюджетный комитет Совета Федерации на заседании 29 марта поддержал закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, то есть на спорт и фитнес. Такой вычет будет предоставляться в сумме, уплаченной гражданином за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП) и в совокупности с другими соцвычетами, не превышающими 120 тысяч рублей в год. Таким образом, с учетом предельной суммы расходов в 120 тысяч рублей и ставки налога 13%, максимальный размер "спортивного вычета" может составить 15,6 тысячи рублей в год.