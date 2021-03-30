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30.03.2021 21:28
Рубрика: Общество

Маскарад, да и только

Каждая пятая женщина нашла пару в Сети
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 68(8419)
Число тех, кто нашел пару в интернете, и тех, кто влюбился очно на работе, - поровну.
Представляете, если бы на "машине времени" удалось закинуть нашим прапрапрадедам партию планшетов? Глянулись ли тамошним волосатым мачо наши красотки? Фото: iStock Представляете, если бы на "машине времени" удалось закинуть нашим прапрапрадедам партию планшетов? Глянулись ли тамошним волосатым мачо наши красотки? Фото: iStock
Представляете, если бы на "машине времени" удалось закинуть нашим прапрапрадедам партию планшетов? Глянулись ли тамошним волосатым мачо наши красотки? Фото: iStock

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Выводы сделаны по итогам опроса 2000 представителей экономически активного населения в 450 городах и селах. Людей спрашивали: где познакомились со вторыми половинками? 15% ответили: на работе. Столько же нашли друг друга в Сети. Каждый девятый влюбился в незнакомку (незнакомца) на улице. 7% - в компании общих друзей. Остальные переженились на одноклассницах и сокурсницах, завели романы в кафе, в ресторане, в гостях, в магазине, на даче, и т.д.

А теперь - самое интересное. Пару в соцсетях нашла почти каждая пятая женщина (19%) и лишь 11% мужчин.

Даже сделав скидку на секс-меньшинства, все равно должен быть паритет. Девочек, нашедших в Сети мальчика своей мечты, ну никак не может быть вдвое больше, чем женихов.

В СССР во время переписи тоже случались парадоксы: замужних женщин (исходя из их ответов) получалось больше, чем женатых мужчин.

Фото: РИА Новости
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Ответ есть. Девочка хочет себя ощущать неодинокой, мальчик декларирует, что свободен. Все немного лукавят. О чем это говорит? Да лишь о том, что нынешняя молодежь такая же, как мамы и папы, дедушки и бабушки. Хоть и со смартфонами и кичатся тем, что они уже якобы другие. Такие же!

И последний штрих. Работодатель оценил преимущества дистанционки, и даже после отмены карантина миллионы людей продолжат работать удаленно. Вывод? Многим одиноким сердцам придется и дальше влюбляться в образ на экране компа/смартфона. Но это не страшно, просто реальность, обусловленная пандемией. Упомянутый опрос также показал: 20% девушек одобрили знакомства в интернете - и сами готовы, и другим рекомендуют.

Общество Ежедневник Образ жизни

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