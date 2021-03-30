Глава минздрава Японии извинился за ночной банкет сотрудников

Министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура извинился за неподобающее поведение сотрудников министерства, которые устроили банкет, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщило агентство Kyodo.

Сейчас в ведомстве проводится расследование, чтобы выявить, не было ли других таких случаев, приводит слова министра РИА Новости. Объяснения по поводу случившегося глава минздрава был вынужден давать в парламенте страны.

Как стало известно, 24 марта 23 сотрудника министерства устроили банкет в Токио, который продлился до поздней ночи. Между тем власти города настоятельно рекомендовали всем предприятиям общественного питания заканчивать работу не позднее 21:00 на фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции, а граждан призвали избегать массовых застолий. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирус в Японии подтвержден у 469 тысяч 636 человек.

Ранее был снял режим чрезвычайной ситуации, действовавший в Токио и трех соседних префектурах с восьмого января. Но так как существуют тенденции к росту заражений, власти очень осторожно подходят к снятию ограничений.