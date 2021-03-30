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30.03.2021 17:25
Рубрика: Власть

Госдума обсудит введение штрафов за высадку детей-безбилетников

Текст: Татьяна Замахина

Ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект о введении административных штрафов до 30 тыс. за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников. Важные поправки 5 апреля рассмотрит думский Совет, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. На пленарное заседание документ может быть вынесен 6 апреля.

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Вячеслав Володин, слова которого приводит сайт Госдумы, напомнил, что с 7 марта вступил в силу запрет высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, которые не оплатили проезд и едут без сопровождения взрослых. "Сейчас перевозчиков можно привлечь к уголовной ответственности, если ребенок в результате таких действий пострадал, - отметил он. - Мы со своей стороны считаем, что наказание должно следовать уже за саму высадку ребенка".

В связи с этим, по его словам, депутаты Госдумы и подготовили соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Нарушение повлечет штраф для водителя до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Авторами предложения выступили первый замруководителя фракции единороссов Андрей Исаев, депутат Александр Хинштейн ("Единая Россия"), вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) и замруководителя той же фракции Ярослав Нилов.

Проект был принят в первом чтении в июне 2018 года.

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