Госзаказ поддержит развитие стройкомплекса

За последний год в строительной сфере был принят ряд инициатив, упрощающих для застройщиков возможности заключать и исполнять государственные контракты, сохраняя при этом доходность бизнеса.

Пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на объемы строительных заказов со стороны государства. Оно по-прежнему остается главным заказчиком строительных работ, а развитие отрасли напрямую зависит от развития закупочной системы. В 2020 году благодаря поддержке программ развития жилищного строительства субъектов РФ в рамках программы "Стимул" ввод жилья достиг 8,1 миллиона квадратных метров. Это на 12,5 процента выше планового объема.

Для дополнительной поддержки регионов в прошлом году в программу включили возможность направлять средства не только на строительство социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, но и на техническое присоединение и покрытие расходов по концессионным соглашениям. Действие этой программы, предусматривающее повышение темпов жилищного строительства, будет продолжено и в этом году. Так, в 2021-м планируется построить 177 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. "Всего в программе в 2021 году примет участие 66 субъектов страны, в которых планируется строительство автомобильных дорог, 23 школ, 21 детского сада, 53 объектов инженерной инфраструктуры и шести медицинских учреждений", - прокомментировал ближайшие планы заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В то же время, как показал анализ Счетной палаты РФ по итогам работы в 2019 году, общий объем вложений в объекты незавершенного строительства по главным распорядителям средств федерального бюджета и субъектам РФ составил 3,9 триллиона рублей. При этом пятая часть объектов незавершенного строительства (15 тысяч) - объекты социального назначения: школы, детские сады, корпуса учебных заведений, общежития, поликлиники, больницы, спортивные объекты и объекты культуры. Как считает исполнительный директор Фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди, проблема не только в неэффективном расходовании бюджетных средств (если объекты не достраиваются), но и в невыполнении государственных обязательств по созданию таких объектов. Это негативно отражается на условиях социально-экономического развития поселений и регионов. Сейчас эта задача тем более актуальна в связи с реализацией национальных проектов, направленных на инфраструктурное развитие территории страны.

В 2020 году был принят большой пакет поправок, упрощающих закупки строительных работ

Одной из причин срыва контрактов на строительство участники рынка называют несовершенство сложившейся практики закупочной деятельности. Как отмечают в НОСТРОЙ, многие конкурсные процедуры признаются несостоявшимися в силу того, что застройщики не соглашаются выполнять работы при тех ценах и нормативах, по которым проводятся закупки. "За последние 15 лет российское законодательство в области государственных закупок трансформировалось несколько раз. Однако практика осуществления закупок строительных работ все еще не позволяет сделать вывод о том, что все наболевшие вопросы решены", - констатировал ранее вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз. Примером ценового давления на строительный рынок страны стало существенное повышение цен на металл в конце минувшего года, когда в декабре его резкое удорожание достигло 80-100 процентов. При этом подготовленные ранее сметы были рассчитаны на прежние цены, из-за чего строительные организации просто не выставили на торги свои заявки.

В то же время с точки зрения развития закупочной системы минувший год стал знаковым для отрасли, в том числе и с учетом наболевших проблем. Начиная с лета 2020 года был принят большой пакет поправок, упрощающих проведение закупок строительных работ по 44-ФЗ. Из правил оценки заявок убрали работы на особых объектах и автодорогах. Кроме того, были ужесточены антидемпинговые меры, оговорены новые возможности по изменению контрактов. Появилась возможность проведения закупок в сфере строительства "под ключ" без обоснования инвестиций и с уточнением цены. А самое революционное изменение в этой сфере коснулось заказчиков, которые при размещении заказов и выборе подрядчика смогут проводить конкурсы. До этого они могли действовать только в рамках аукциона, где единственным определяющим критерием обозначалась цена.

Такая устаревшая система, как неоднократно отмечали в ФАС, не позволяла устранить проблемы и противоречия применения 44-ФЗ, главными из которых стали установление заказчиками в документации о торгах "ловушек" для формального отклонения участников, сговор на торгах и "цикличность" проведения закупки. Дальнейшее развитие добросовестной конкуренции по 44-ФЗ в ФАС связывают с применением рейтинга деловой репутации предпринимателей для допуска на торги. Рейтинг также поможет сделать объективную оценку участника на торгах, снизить размер обеспечения заявки и контракта в зависимости от рейтингования. Автоматическое присвоение рейтинга может производиться в ЕИС в зависимости от качества, количества и стоимости исполненных контрактов. Свои предложения о совершенствовании закупок в строительстве сформулировали и на уровне профессионального сообщества.

Как полагают в НОСТРОЙ, одной только организации закупок на основе конкурсных торгов при размещении заказа недостаточно, так как помимо максимизации числа претендентов на получение заказа требуется создать для них равные условия конкуренции. "При всей прозрачности и системности госзакупок у строительного сообщества остается много вопросов к практическому применению этой системы, условиям участия в закупках, условиям исполнения контракта, оплаты таких работ. И в рамках обсуждения государственных закупок нельзя обходить вопросы отношений СРО и ее членов, поскольку СРО несет ответственность за действия своих членов", - отмечают в объединении.

Заявленные ранее со стороны правительства РФ амбициозные планы по агрессивному развитию инфраструктуры, комплексной модернизации территорий, реновации жилищного фонда страны и переселения из аварийных строений потребуют концентрации усилий строительного сообщества. А важнейшим механизмом реализации этих планов становится четкая работа в рамках отлаженных процедур госзаказа.