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30.03.2021 16:11
Рубрика: В мире

По зеленому пути

Поставлена цель - к 2050 году избавиться от углекислого газа
Текст: Юлий Мар
РГ - Допвыпуск № 67(8418)
К 2050 году Япония намерена стать углеродно-нейтральной страной, сократив практически до нуля выбросы углекислого газа и его аналогов в атмосферу, о чем неоднократно заявлял премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

Основополагающим документом, в котором подробно описана данная инициатива, стала Стратегия "зеленого" развития через достижение углеродной нейтральности, обнародованная в декабре 2020 года. Согласно обзору, подготовленному министерством экономики, торговли и промышленности (METI) Японии, стратегия была сформулирована в рамках промышленной политики, которая создает "благотворный цикл экономики и экологии", рассматривая меры по борьбе с глобальным потеплением как возможность для роста. Первая особенность этой стратегии заключается в том, что она основана на декарбонизации электроэнергетического сектора. Ожидается, что потребление электроэнергии в Японии к 2050 году вырастет на 30-50 процентов, до 1,3-1,5 триллиона киловатт-часов. Во-первых, в качестве ориентировочных значений в документе указаны амбициозные цифры: около 50-60 процентов всей электроэнергии должно будет вырабатываться с помощью возобновляемых источников энергии.

Поставлена задача "продвигать электрификацию во всех сферах", включая транспорт, промышленность и домашние хозяйства

Еще около 10 процентов - с помощью водорода и аммиака, около 30-40 процентов - за счет выработки тепловой энергии с помощью АЭС и технологии улавливания CO2.

Во-вторых, поставлена задача "продвигать электрификацию во всех сферах", включая транспорт, промышленность и домашние хозяйства. Одновременно с этим будут продвигаться технологии накапливания и хранения электроэнергии.

В-третьих, потребность в тепле будет удовлетворяться за счет перехода на водород и улавливания CO2. В сталелитейной отрасли, которая генерирует наибольшее количество выбросов CO2 в промышленности, будет реформирован процесс очистки, включая производство стали путем восстановления водорода, а в транспортном секторе будет поощряться использование био- и водородного топлива.

Однако эксперты признают, что для успеха этой стратегии необходимы значительные технологические инновации. В декабре прошлого года председатель Ассоциации автопроизводителей Японии, говоря об углеродной нейтральности к 2050 году, заявил: "Мы не сможем достичь этой цели без революционного прорыва в технологиях. Если не работать над всей цепочкой поставок, мы можем потерять конкурентоспособность".

Фото: pixabay.com
Энергетики придумали способ остановить глобальное потепление

Чтобы решить столь масштабную задачу, японская сторона разработала план действий по 14 важным направлениям, таким как морская ветроэнергетика, топливный аммиак, водород, автомобили и аккумуляторы, полупроводники и ИКТ, корабли, жилые дома и здания, солнечная энергетика следующего поколения и т.д. В плане сформулированы задачи и пути их решения на каждом из четырех этапов: первый - фаза исследований и разработок, второй - фаза практических испытаний, третий - фаза расширенного внедрения, четвертый - фаза независимого коммерческого использования.

Чтобы поддержать эти технологические инновации, правительство создаст фонд с бюджетом в 2 триллиона иен (18,3 миллиарда долларов), который в долгосрочной перспективе будет помогать активным компаниям в разработке и испытании технологий.

Кроме того, для них будут введены налоговые льготы, проведены реформы по смягчению ограничений, а также стандартизация. Пока неизвестно, сможет ли Япония построить углеродно-нейтральное общество, но она взяла твердый курс на "зеленую" энергетику. Дальнейшие шаги по ее развитию, несомненно, будут привлекать широкое внимание мирового сообщества.

В мире Восточная Азия Япония

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