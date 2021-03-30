К 2050 году Япония намерена стать углеродно-нейтральной страной, сократив практически до нуля выбросы углекислого газа и его аналогов в атмосферу, о чем неоднократно заявлял премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

Основополагающим документом, в котором подробно описана данная инициатива, стала Стратегия "зеленого" развития через достижение углеродной нейтральности, обнародованная в декабре 2020 года. Согласно обзору, подготовленному министерством экономики, торговли и промышленности (METI) Японии, стратегия была сформулирована в рамках промышленной политики, которая создает "благотворный цикл экономики и экологии", рассматривая меры по борьбе с глобальным потеплением как возможность для роста. Первая особенность этой стратегии заключается в том, что она основана на декарбонизации электроэнергетического сектора. Ожидается, что потребление электроэнергии в Японии к 2050 году вырастет на 30-50 процентов, до 1,3-1,5 триллиона киловатт-часов. Во-первых, в качестве ориентировочных значений в документе указаны амбициозные цифры: около 50-60 процентов всей электроэнергии должно будет вырабатываться с помощью возобновляемых источников энергии.

Поставлена задача "продвигать электрификацию во всех сферах", включая транспорт, промышленность и домашние хозяйства

Еще около 10 процентов - с помощью водорода и аммиака, около 30-40 процентов - за счет выработки тепловой энергии с помощью АЭС и технологии улавливания CO2.

Во-вторых, поставлена задача "продвигать электрификацию во всех сферах", включая транспорт, промышленность и домашние хозяйства. Одновременно с этим будут продвигаться технологии накапливания и хранения электроэнергии.

В-третьих, потребность в тепле будет удовлетворяться за счет перехода на водород и улавливания CO2. В сталелитейной отрасли, которая генерирует наибольшее количество выбросов CO2 в промышленности, будет реформирован процесс очистки, включая производство стали путем восстановления водорода, а в транспортном секторе будет поощряться использование био- и водородного топлива.

Однако эксперты признают, что для успеха этой стратегии необходимы значительные технологические инновации. В декабре прошлого года председатель Ассоциации автопроизводителей Японии, говоря об углеродной нейтральности к 2050 году, заявил: "Мы не сможем достичь этой цели без революционного прорыва в технологиях. Если не работать над всей цепочкой поставок, мы можем потерять конкурентоспособность".

Чтобы решить столь масштабную задачу, японская сторона разработала план действий по 14 важным направлениям, таким как морская ветроэнергетика, топливный аммиак, водород, автомобили и аккумуляторы, полупроводники и ИКТ, корабли, жилые дома и здания, солнечная энергетика следующего поколения и т.д. В плане сформулированы задачи и пути их решения на каждом из четырех этапов: первый - фаза исследований и разработок, второй - фаза практических испытаний, третий - фаза расширенного внедрения, четвертый - фаза независимого коммерческого использования.

Чтобы поддержать эти технологические инновации, правительство создаст фонд с бюджетом в 2 триллиона иен (18,3 миллиарда долларов), который в долгосрочной перспективе будет помогать активным компаниям в разработке и испытании технологий.

Кроме того, для них будут введены налоговые льготы, проведены реформы по смягчению ограничений, а также стандартизация. Пока неизвестно, сможет ли Япония построить углеродно-нейтральное общество, но она взяла твердый курс на "зеленую" энергетику. Дальнейшие шаги по ее развитию, несомненно, будут привлекать широкое внимание мирового сообщества.