Полгода назад в Японии начало работу правительство Ёсихидэ Суга. В связи с пандемией очные встречи между лидерами наших двух стран в этот период не проводились, но позиция Японии остается неизменной: мы придаем большое значение японо-российским отношениям.

В этом году сакура в Японии расцвела раньше обычного. Фото: Предоставлено через JNTO

В январе впервые после вступления в должность премьер-министра Ёсихидэ Суга выступил с программной речью, в которой пояснил основные направления развития страны. В частности, говоря о японо-российских отношениях, он заявил о необходимости поставить точку в территориальных разногласиях между Россией и Японией, не оставляя эту проблему будущим поколениям. Отметив преемственность диалога лидеров, состоявшегося в ходе встречи в Сингапуре в 2018 году, премьер-министр Суга заявил о намерении вести переговоры с учетом ранее достигнутых договоренностей двух стран, стремясь к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора.

Японо-российское взаимодействие в области экономики развивается в соответствии с состоящим из восьми пунктов Планом сотрудничества, который был представлен японской стороной в 2016 году. В рамках этого плана идет сотрудничество по широкому кругу тем: к настоящему моменту сформировано около 200 коммерческих проектов в таких сферах, как медицина, городская среда, малый и средний бизнес, энергетика, диверсификация промышленности и повышение производительности, Дальний Восток, передовые технологии и гуманитарные обмены.

Несколько важных проектов родилось и в последнее время. Например, в области медицины, решение проблем которой напрямую связано с жизнью всех россиян, совместными усилиями был разработан экспресс-тест для диагностики новой коронавирусной инфекции, который сейчас применяется в том числе для тестирования в российских и зарубежных аэропортах. Кроме того, продвигается проект по открытию японо-российского Центра превентивной медицины и диагностики на базе больницы компании "РЖД" в Хабаровске.

Развивается также сотрудничество в области "зеленой" энергетики в таких направлениях, как проекты по метанолу в Амурской области и по ветроэнергетике в Республике Саха. Эти направления заслуживают внимания в качестве сфер дальнейшего взаимодействия Японии и России.

Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки: Мы будем упорно преодолевать невзгоды пандемии. Фото: Предоставлено посольством Японии в РФ

Таким образом, План сотрудничества из восьми пунктов приносит стабильные результаты. Наследуя курс администрации Абэ, японская сторона намерена продолжить работу над дальнейшим развитием двусторонних экономических отношений и в рамках правительства Суги.

Как Россия с ее обширной территорией, так и Япония, вытянутая с севера на юг, имеют разнообразные регионы. Обмены между ними играют огромную роль для дальнейшего развития связей двух стран. Стремясь расширить такие связи до самых удаленных уголков Японии и России, в ходе двусторонней встречи на высшем уровне во время саммита G20 в Осаке в мае 2019 года стороны достигли договоренности о проведении Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов.

Он начался в 2020 году, и даже в условиях пандемии в его рамках проводятся различные мероприятия, в том числе в онлайн-формате. С момента старта Года межрегиональных обменов в январе 2020 года японской стороной осуществлено около 200 проектов, а количество участников превысило 400 тысяч человек. В конце прошлого года крупнейший в России японский фестиваль "J-FEST" впервые проводился в режиме онлайн. При содействии правительства Москвы и других партнеров за три недели в этом мероприятии приняли участие более 210 тысяч человек. Я искренне приветствую активное участие жителей разных уголков России в региональных обменах с Японией.

Наследуя курс администрации Синдзо Абэ, японская сторона намерена продолжить работу над дальнейшим развитием двусторонних экономических отношений и в рамках правительства Ёсихидэ Суги

Этим летом в Токио планируется провести Олимпийские и Паралимпийские игры. Правительство Японии намерено сделать это, чтобы показать сплоченность и победу человечества над новым коронавирусом, а также в качестве Олимпийских и Паралимпийских игр восстановления. Этим мы хотим сообщить всему миру о восстановлении Японии после мощного землетрясения на востоке нашей страны в марте 2011 года.

Задача борьбы с новым коронавирусом стоит перед всем человечеством. По восточному календарю сейчас идет год Быка. Быки могут быть медлительными, но движутся вперед уверенно и мощно. Будем и мы так же упорно идти к преодолению пандемии.

В заключение хочу выразить надежду на дальнейшее развитие японо-российских отношений, а также пожелать здоровья и счастья всем людям двух стран.