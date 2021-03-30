Напомню, что сегодня большинство гаражных объектов существует неофициально, то есть они не оформлены в установленном порядке. Прежде всего трудности с регистрацией права собственности на гаражи и занимаемые ими земельные участки возникают в связи с тем, что у их владельцев отсутствуют необходимые для оформления документы: как о предоставлении им земли для строительства гаражных объектов, так и на сами гаражи.

В результате появляется множество других проблем. Во-первых, неофициальный гаражный объект нельзя легально продать или передать по наследству. Во-вторых, в бюджеты различного уровня не поступают доходы в виде арендной платы, земельного налога и налога на имущество физических лиц. В-третьих, из-за того, что лица, ответственные за содержание и эксплуатацию гаражей, не установлены, ухудшается комфортность городской среды и ситуация с обеспечением безопасности населения.

Для решения этих проблем первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в конце прошлого года предложили упростить процедуру регистрации гаражных объектов. В соответствии с подготовленным ими законом для оформления права собственности гаражом и землей под ним будет достаточно одного документа, подтверждающего факт владения: например, выписки из ЕГРЮЛ о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель, договора о подключении гаражного объекта к коммуникациям, квитанции об оплате коммунальных услуг и так далее. Этот документ нужно будет направить в органы местного самоуправления или предъявить в МФЦ.

Отмечу, что в Госдуме была проделана большая работа по совершенствованию данного закона. Например, изначально предлагалось распространить "гаражную амнистию" только на одноэтажные капитальные строения без жилых помещений, расположенные на земле, которая находится в ведении государства. Но во втором чтении мы приняли поправку, устанавливающую упрощенный порядок регистрации и для некапитальных гаражей в гаражно-строительных кооперативах или в гаражных товариществах.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2021 года. До этого времени органы власти субъектов Федерации и органы местного самоуправления должны обновить соответствующее законодательство на региональном и муниципальном уровне.

Предполагается, что "гаражная амнистия" будет действовать пять лет - до 1 сентября 2026 года.

С нашей точки зрения, эти меры должны быть так же эффективны, как и "дачная амнистия", упростившая порядок оформления собственности на дачные участки и постройки на них: домики, бани и тому подобное. "Дачная амнистия" действует уже 14 лет, с 1 сентября 2006 года, и за это время позволила гражданам быстрее оформить права почти на 14 млн объектов недвижимости.

Сколько объектов удастся зарегистрировать по закону о "гаражной амнистии", сказать сложно, потому что официальной статистики по данному вопросу у нас нет. Но мы рассчитываем, что закон позволит оформить без лишних сложностей права на гаражи и землю под ними более чем трем миллионам граждан нашей страны.