Истекает срок для обращения за детской выплатой в 5 тысяч рублей

В последний день марта истекает срок для подачи заявления на детскую выплату в размере 5 тысяч рублей. Она начисляется единовременно семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 8 лет, рожденные до 31 марта 2021 года включительно.

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