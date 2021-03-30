Истекает срок для обращения за детской выплатой в 5 тысяч рублей

Новости

Рособрнадзор: Требования госаккредитации не должны дублировать друг друга 12:05
Карьере обвиненного в каннибализме Арми Хаммера настал конец 11:57
Мошенники присваивали деньги за помощь в оформлении кредита 11:51
Более 40 человек погибли в давке при прощании с президентом Танзании 11:45
Сталлоне разрабатывает несколько сезонов сериала-приквела про Рокки 11:42
Мутко: Необходимо закрепить авторский надзор за архитектурными проектами 11:41
СК: Хозяин квартиры в Зеленодольске угрожал взрывом 11:40
Мутко: Благоустройством дворов должны заниматься муниципалитеты 11:39
Оперштаб: Еще 1165 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:36
В Симферополе зоопарк закрыли из-за лошади, откусившей палец ребенку 11:25
Крупное издательство будет принимать заказы на литературу от заключенных 11:21
У ведущего "Битвы экстрасенсов" Сафронова диагностирован рак 11:21
На любительском турнире по футболу в Москве произошла массовая драка 11:12
Мэр Ниццы предварительно заказал партию "Спутник V" 11:06
Число жертв взрыва газа в Татарстане увеличилось 11:06
Энергетики придумали способ остановить глобальное потепление 11:03
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев освобожден из тюрьмы 11:00
Режиссер нового "Бэтмена" займется ремейком российского хоррора "Спутник" 10:56
Неизвестные сожгли автомобиль спортивного журналиста Дмитрия Егорова 10:54
Составлен рейтинг самых бестактных городов РФ 10:50
Сериал "Американские боги" закрыт после трех сезонов 10:47
В Арктике создадут научно-образовательный технологический центр 10:43
Стратегическое командование США устроило панику в Сети 10:41
Какие автомобили подорожали в России с начала 2021 года 10:39
Большинство россиян не смеются над неудачными шутками начальства 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 11:55
Рубрика: Экономика

Истекает срок для обращения за детской выплатой в 5 тысяч рублей

Текст: Елена Манукиян
В последний день марта истекает срок для подачи заявления на детскую выплату в размере 5 тысяч рублей. Она начисляется единовременно семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 8 лет, рожденные до 31 марта 2021 года включительно.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Выплата была учреждена за две недели до нового года. Большинство семей ее получили автоматически. Это те из них, которые обращались за детскими коронавирусными выплатами летом прошлого года, информация о них была в базе данных Пенсионного фонда. В остальных случаях деньги перечислялись по заявлению, которое можно было подать удаленно на портале госуслуг.

Общий объем начисленных выплат превысил 70 млрд рублей.

Кудрин предложил распространить пособия по бедности на семьи без детей
Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

Главное сегодня

МИД РФ: Канадские санкции игнорируют реальность
За сутки в России подтверждено 8277 случаев COVID-19 в 84 регионах
В Минэнерго назвали три фактора, влияющие на цену бензина
В правительстве опровергли сообщения о резком росте цен на молоко
Вакцина AstraZeneca переименована в Vaxzevria
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны