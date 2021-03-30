Истекает срок для обращения за детской выплатой в 5 тысяч рублей

В последний день марта истекает срок для подачи заявления на детскую выплату в размере 5 тысяч рублей. Она начисляется единовременно семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 8 лет, рожденные до 31 марта 2021 года включительно.
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Выплата была учреждена за две недели до нового года. Большинство семей ее получили автоматически. Это те из них, которые обращались за детскими коронавирусными выплатами летом прошлого года, информация о них была в базе данных Пенсионного фонда. В остальных случаях деньги перечислялись по заявлению, которое можно было подать удаленно на портале госуслуг.
Общий объем начисленных выплат превысил 70 млрд рублей.