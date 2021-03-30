Итоговое сочинение в школах перенесено на 15 апреля

Итоговое сочинение в школах перенесено с 5 на 15 апреля. Эти изменения утверждены совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора.

- Установлен основной срок проведения итогового сочинения - 15 апреля 2021 года, а также в дополнительные сроки - 5 мая и 19 мая 2021 года, - сообщает Рособрнадзор. - Написать сочинение в дополнительные сроки смогут выпускники, получившие за сочинение "незачет" либо пропустившие его в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально.

Напомним, "зачет" за сочинение - это допуск к Государственной итоговой аттестации. Открытые направления тем известны: "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения", "Время перемен", "Разговор с собой". Но это только общие "указатели". А конкретные темы ученики узнают за 15 минут до начала сочинения в каждом регионе. Формальные требования? Их несколько. Минимальный объем - не менее 250 слов (в зачет идут и предлоги, и другие служебные слова. - Прим. ред.). Рекомендуемый - от 350 слов. На все про все - 3 часа 55 минут. Работу нужно писать самому, без плагиата, шпаргалок, заученных текстов и схем. Практика показывает, что более 90 процентов выпускников получают "зачет" с первого раза.

Кстати, в 2021 году ЕГЭ будут сдавать только выпускники, планирующие поступать в вуз. Основной период ЕГЭ в 2021 году планируется провести с 31 мая по 2 июля. А те ребята, кому нужен только аттестат, сдают Государственный выпускной экзамен (для допуска к нему тоже нужно написать сочинение). ГВЭ намечен на 25 мая - по русскому языку и 28 мая - по математике. По сути, это контрольная работа, которая гораздо проще, чем стандартный вариант ЕГЭ.