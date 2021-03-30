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30.03.2021 19:13
Рубрика: Экономика

Цены усиленно питаются

Правительство продлило заморозку стоимости сахара и подсолнечного масла
Текст: Татьяна Карабут, Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
Соглашения об установлении предельных цен на сахар продлеваются до 1 июня, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Действующие соглашения были подписаны между минпромторгом, минсельхозом, производителями и торговыми сетями 16 декабря 2020 года. По ним стоимость 1 кг сахара не должна превышать в опте 36 рублей, в рознице - 46 рублей. А 1 литр масла не может стоить дороже 95 и 110 рублей соответственно.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Соглашения должны были закончить действие 1 апреля. Первоначально федеральные власти не планировали их продлять. Однако, по словам главы минэкономразвития Максима Решетникова, на мировом рынке цены продолжили расти, и этот рост мог быть "импортирован на российский рынок в случае отмены соглашений".

Решение о продлении соглашений - часть целого комплекса мер по снижению цен на продовольствие, разработанного правительством по поручению президента Владимира Путина, отмечают в кабмине. Кроме соглашений были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров. Так, на подсолнечник с начала этого года экспортная пошлина была повышена с 6,5 до 30%, а с 1 июля будет увеличена до 50%. Введены экспортные пошлины на зерновые. Со 2 июня заработает постоянно действующий механизм зернового демпфера. С сентября аналогичный предусмотрен для подсолнечного масла. Экспортная пошлина будет рассчитываться от мировой цены, а производителям будет оказана поддержка. Так, предполагается, что для производителей подсолнечного масла компенсация составит 10 рублей на 1 литр произведенной продукции, а для производителей сахара - 5 рублей на 1 кг.

110 рублей за литр будут максимальной ценой подсолнечного масла в розничных магазинах до октября 2021 года

Кроме того, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга цен. Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, напоминают в правительстве.

Все эти меры позволят удержать цены на социально значимые товары, с одной стороны. А с другой - сохранить приемлемый уровень рентабельности для российских аграриев.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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