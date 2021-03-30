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30.03.2021 16:01
Рубрика: В мире

Телебашня не боится вибрации

Уникальные инженерные решения
Текст: Александр Ленин (Токио)
РГ - Допвыпуск № 67(8418)
Япония живет в постоянном ожидании новых землетрясений, которые время от времени происходят в разных частях островного государства. Местные специалисты ежегодно фиксируют на территории архипелага несколько тысяч случаев сейсмической активности.

Наверное, поэтому граждане страны так основательно готовятся к подобного рода природным явлениям: регулярно проводят тренировки, хранят в своих домах неприкасаемые запасы питьевой воды и провизии, а также "тревожные чемоданчики" с документами, небольшой суммой денег, комплектом нижнего белья, лекарствами и другими вещами, которые могут понадобиться в случае эвакуации.

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Японцы научились жить комфортно на землях с высоким уровнем сейсмической активности. Так, обитатели современных токийских многоэтажек даже на самой верхотуре чувствуют всего лишь легкое покачивание даже при довольно мощных подземных толчках. По ощущениям это больше напоминает качку на корабле, нежели настоящее землетрясение.

Поэтому даже в центральной части японской столицы расположено так много высотных строений. Сложнее обстоят дела у жильцов домов, при строительстве которых использовались старые технологии. Именно в таких зданиях при колебаниях земной коры с полок падают книги, из шкафов летят тарелки и бытовая техника. Благодаря своим ноу-хау японцы смогли создать самую высокую телебашню в мире Tokyo Skytree. Внутри 634-метровой конструкции находится гигантский "ствол" на резиновой прослойке, вокруг которого сооружен своеобразный экзоскелет из амортизаторов. Эта система во время землетрясений гасит вибрации и сохраняет устойчивость сложного сооружения.

Большое внимание местные ученые придают развитию транспорта. В прошлом году здесь ввели в эксплуатацию сейсмоустойчивый поезд "синкансэн" N700S, который может развивать скорость до 360 километров в час. Состав курсирует между Токио и Осакой. Он оснащен модернизированной системой управления и торможения, а также аккумуляторной самоходной установкой. Последняя опция позволяет поезду в случае неожиданного отключения электроэнергии самостоятельно преодолевать небольшие расстояния.

Японцы научились жить комфортно на землях с высоким уровнем сейсмической активности

10 лет назад в марте 2011 года прошло мощное землетрясение на северо-востоке страны. После рекордных по силе подземных толчков на префектуру Фукусима в 2011 году обрушилось цунами, которое унесло десятки тысяч жизней и привело к аварии на АЭС "Фукусима-1".В те дни многие страны оказали поддержку японскому народу. Россия одной из первых протянула руку помощи своему восточному соседу. В регион был направлен отряд МЧС из 160 человек, которые приняли участие в поисково-спасательных мероприятиях в зоне бедствия, а также доставили в страну гуманитарную помощь. Одновременно российская сторона нарастила поставки СПГ в Японию, которая нуждалась в дополнительных энергоресурсах на фоне остановки атомных реакторов после аварии на "Фукусиме-1".

Пострадавшие во время природно-техногенной катастрофы префектуры до сих пор не оправились от постигшего их бедствия, хотя японские власти делают очень многое для возвращения этих территорий к нормальной жизни. Символично, что эстафета олимпийского огня 25 марта стартовала именно в префектуре Фукусима.

В мире Восточная Азия Япония

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