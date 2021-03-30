Как сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области, гражданин не оплатил парковку в Москве, за что получил 5 тысяч рублей штрафа. Штраф он тоже не заплатил. Видимо, у человека такая привычка. Однако не платить штраф - это само по себе правонарушение, за которое полагается отдельное наказание.
Судебные приставы составили на неплательщика протокол и отправили в суд. А суд назначали человеку в качестве наказания 20 часов обязательных работ. Так сложилась цепь событий: парковка - неоплата - штраф - неоплата - кладбище.
Место работы приставы для граждан не выбирают, служба только направляет наказанных в распоряжение местных властей и следит, чтобы наказание было исполнено. То есть человек реально после своей основной работы пришел туда, куда скажут, и сделал то, что нужно.
В данном случае местные власти решили, что рабочие руки нужны на кладбище в одном из подмосковных городов. Наказание подействовало: штраф был полностью оплачен. Ведь обязательные работы не освобождают от самого долга. Они служат наказанием за то, что человек сразу не заплатил.
Кроме того, иногда обязательные работы за водительские нарушения применяются сразу. То есть, лихач в прямом смысле слова отрабатывает свои дорожные грехи. Например, в Башкортостане 100 часов обязательных работ получил гражданин, который сел за руль, не имея прав. Потому что прав он был лишен за езду в пьяном виде. Причем водил гражданин не автомобиль, а трактор. Но и тракторист обязан быть трезвым и иметь права.
"Уроженец деревни Тойкино Калтасинского района республики 1961 года рождения был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы во время управления трактором МТЗ 82. Ранее мужчина был лишен права управления автотранспортными средствами за езду в состоянии алкогольного опьянения", - рассказывают в управлении ФССП России по Республике Башкортостан.
Свои сто часов незадачливому трактористу пришлось отработать, убирая снег в местном ЖЭУ, на виду соседей и знакомых. А в Республике Алтай водитель, севший за руль, будучи лишенным прав, также получил сто часов обязательных работ и был привлечен к работам по очистке русла реки Онгудайки от наледи. "Тем самым потенциально опасный водитель помог защитить село от образующейся наледи и затопления территории", - подчеркивают судебные приставы.
В Саратовской области точно такого же нарушителя отправили в одну из городских поликлиник в качестве разнорабочего. А в Ярославской области прямо в эти дни один из бывших лихачей, также севший за руль без прав, благоустраивает родной город, прибирая его после зимних снегопадов и весенней оттепели. Напомним, по закону обязательные работы отбываются человеком в свободное время.