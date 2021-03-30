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30.03.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

Отработают вину

Водителей-нарушителей стали отправлять работать на кладбище
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
Житель Подмосковья, неудачно припарковавшийся в Москве, неожиданно оказался на кладбище. В качестве разнорабочего. Целых двадцать часов ему придется отработать в местах вечного покоя за то, что не уплатил вовремя штраф.

Как сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области, гражданин не оплатил парковку в Москве, за что получил 5 тысяч рублей штрафа. Штраф он тоже не заплатил. Видимо, у человека такая привычка. Однако не платить штраф - это само по себе правонарушение, за которое полагается отдельное наказание.

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Судебные приставы составили на неплательщика протокол и отправили в суд. А суд назначали человеку в качестве наказания 20 часов обязательных работ. Так сложилась цепь событий: парковка - неоплата - штраф - неоплата - кладбище.

Место работы приставы для граждан не выбирают, служба только направляет наказанных в распоряжение местных властей и следит, чтобы наказание было исполнено. То есть человек реально после своей основной работы пришел туда, куда скажут, и сделал то, что нужно.

В данном случае местные власти решили, что рабочие руки нужны на кладбище в одном из подмосковных городов. Наказание подействовало: штраф был полностью оплачен. Ведь обязательные работы не освобождают от самого долга. Они служат наказанием за то, что человек сразу не заплатил.

Водители, лишенные прав и севшие за руль, теперь в свободное время благоустраивают города

Кроме того, иногда обязательные работы за водительские нарушения применяются сразу. То есть, лихач в прямом смысле слова отрабатывает свои дорожные грехи. Например, в Башкортостане 100 часов обязательных работ получил гражданин, который сел за руль, не имея прав. Потому что прав он был лишен за езду в пьяном виде. Причем водил гражданин не автомобиль, а трактор. Но и тракторист обязан быть трезвым и иметь права.

"Уроженец деревни Тойкино Калтасинского района республики 1961 года рождения был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы во время управления трактором МТЗ 82. Ранее мужчина был лишен права управления автотранспортными средствами за езду в состоянии алкогольного опьянения", - рассказывают в управлении ФССП России по Республике Башкортостан.

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Свои сто часов незадачливому трактористу пришлось отработать, убирая снег в местном ЖЭУ, на виду соседей и знакомых. А в Республике Алтай водитель, севший за руль, будучи лишенным прав, также получил сто часов обязательных работ и был привлечен к работам по очистке русла реки Онгудайки от наледи. "Тем самым потенциально опасный водитель помог защитить село от образующейся наледи и затопления территории", - подчеркивают судебные приставы.

В Саратовской области точно такого же нарушителя отправили в одну из городских поликлиник в качестве разнорабочего. А в Ярославской области прямо в эти дни один из бывших лихачей, также севший за руль без прав, благоустраивает родной город, прибирая его после зимних снегопадов и весенней оттепели. Напомним, по закону обязательные работы отбываются человеком в свободное время.

Происшествия Правосудие Суд Власть Право Административное право Правительство Минюст ФССП Административное законодательство Полномочия судебных приставов

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