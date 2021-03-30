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"Цифра" переходит границы невозможности
А в Перми создали интерактивную карту, по которой люди с ограниченными возможностями могут узнать, доступен ли для них тот или иной объект. Все эти сообщения объединяет нацпроект "Цифровая экономика". С его помощью облегчают жизнь людей, чьи возможности ограничили болезни.
24-летний уфимец Андрей Круглик участвовал в программе "Анализ данных на основе машинного обучения". "Я узнал о возможности пройти обучение по нацпроекту от своего руководителя магистерской диссертации Ирины Лакман", - рассказывает Андрей Круглик.
Он считает, что работа в сфере цифровых технологий - одна из самых подходящих для людей с ограниченными возможностями здоровья. Можно работать без особой физнагрузки, удаленно и получать хорошую зарплату. Поэтому он поступил в Уфимский государственный авиационный техуниверситет.
Обучение в рамках нацпроекта помогло ему систематизировать уже имеющиеся знания, а затем и успешно трудоустроиться. Курсы проходили пять-шесть недель в онлайн-формате. На вопрос, как ему удается добиваться всего в жизни, Андрей признался, что его главная черта - упорство. "Я не бросаю важные дела на полпути. Планирую поступить в аспирантуру, заниматься наукой. Лучше сразу бить в высокие цели!" - подчеркнул программист.
В том, что новые технологии могут сделать жизнь инвалида принципиально иной, убедилась и Ирина Башмакова, архивариус из Ханты-Мансийска. Для нее в городе оборудовали первую умную квартиру, оснастив необходимыми для колясочника гаджетами.
Мы попросили хозяйку провести небольшую экскурсию по своему интеллектуальному жилищу. Начали с порога. Дверь можно открыть одним нажатием кнопки. "Если приходят гости, я могу впустить их с любой точки квартиры", - рассказывает Ирина. Кровать в спальне тоже одним нажатием кнопки на поручне коляски превращается в диван. Подъемное устройство позволяет без посторонней помощи лечь на нее. Идеально подходит под возможности Ирины и кухня, и туалет, и душ.
Сегодня в Ханты-Мансийске разработано три типовых проекта умных квартир для инвалидов, в том числе с нарушениями слуха и зрения.
В Пермском крае с помощью нацпроекта "Цифровая экономика" научились контролировать качество выполнения соцпрограмм. На портале "Управляем вместе" появилась интерактивная карта. На ней отмечены более пяти тысяч объектов, которые должны быть адаптированы для инвалидов.
"Карта позволяет узнать, насколько доступен тот или иной объект для людей с ограниченными возможностями, - пояснила руководитель интерактивного проекта "Управляем вместе" Валерия Митягина. - Кроме того, пользователи могут оставить свои отзывы, которые в дальнейшем будут доступны другим посетителям портала".
Для примера рассмотрим описание одного из объектов - Добрянской детско-юношеской спортивной школы. Нажимаем на карте значок с изображением футбольного мяча и перед нами открывается подраздел с фотографиями объекта и информацией о его доступности для людей с ограниченными возможностями. Как видим, спортивная школа хорошо приспособлена для тех, кто плохо слышит, а также для людей с нарушением умственного развития. Чуть хуже объект подготовлен для посещения инвалидов на колясках и с поражением опорно-двигательного аппарата. А вот принимать людей с поражением зрения спортивная школа пока не готова. Итоговая оценка: объект частично доступен для инвалидов. Некоторые пользователи называют интерактивную карту доступности форумом, где можно не только узнать полезную информацию, но и высказать свое мнение.
Слух проверят даже в Антарктиде
Пациенту требуется только зайти через смартфон, планшет или компьютер на сайт Клиник Самарского государственного медицинского университета. Услуга бесплатная. Ученые сравнивали диагностику с помощью приложения со стандартной процедурой исследования слуха в клинических условиях. Погрешность в постановке диагноза минимальная!
"Это приближает помощь к людям, которые сейчас вынужденно не так часто обращаются в поликлинику по таким проблемам - как шум в ушах, нарушения слуха и так далее, - рассказывает завкафедрой оториноларингологии Татьяна Владимирова. - Наши приложения для проверки слуха сами анализируют показатели и выдают результат". Уникальность разработки ученых в том, что результаты оценивают именно врачи. Они делают заключение и дают пациенту рекомендации.
А в Новосибирской области было разработано и внедрено мобильное приложение "112 - Экстренная помощь" с разделом "COVID-19". Пациенты могут заносить в приложение информацию о своем здоровье и получать консультацию врача.
К этой работе подключился интеллектуальный голосовой помощник-консультант "Робот Николай". "Он взаимодействует с мобильным приложением "Экстренная помощь", где внедрен раздел "COVID-19", - рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов. -Николай звонит находящимся на амбулаторном лечении и уточняет состояние их здоровья. Сейчас он обслуживает номер Единой регистратуры 124. Таким образом мы решили проблему с дозвоном в медицинские организации".
Робот является карманным помощником, который в режиме 24/7 готов прийти на помощь, пояснила начальник отдела технологий искусственного интеллекта "Центра цифровой трансформации" Мария Антонова . Он запишет к врачу, уточнит время записи или отменит ее, предоставит справочную информацию, проконсультирует по большому количеству вопросов. "Николай виртуален, его нельзя увидеть, но он очень эффективен и оказывает неоценимую помощь, - отмечает Мария Антонова. - Он может распознать даже очень тихую и неразборчивую речь. Что важно при взаимодействии с больными людьми, которые не могут громко и отчетливо разговаривать". В среднем робот Николай принимает около 15 тысяч звонков в день.
Благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" были созданы и внедряются электронные медкарты, голосовое заполнение медицинских документов, приложение для онлайн-диагностики побочных эффектов лекарств, медтехника на платформе VR, система цифровой проверки слуха, техноаптечка и искусственный интеллект в токсикологии.
"Зайка" и коляска мечты
Это один из ярких примеров социального бизнеса, который получил помощь в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Роман и его друг-инженер Борис Ефимов сами сконструировали чудо-коляску. Она и по холмам может двигаться, и по песчаным дюнам, и по лесным тропам. Видео с тест-драйва выложили в интернет - и стали получать заказы со всех концов света. Затем Аранин наладил в Калининградской области производство шагающих ступенькоходов. И загорелся идеей открыть фабрику, выпускающую массовые кресла-коляски с электроприводом.
В регионе проект поддержали: 60 миллионов выделил Фонд развития промышленности Калининградской области в виде льготного кредита, еще 10 миллионов - это беспроцентный заем фонда "Наше будущее". Область помогла с землей. А в рамках нацпроекта фабрика получила микрозайм в три миллиона рублей и поручительство регионального гарантийного фонда на семь миллионов. Сегодня фабрика "Обсервер" ежемесячно выпускает около ста колясок с электроприводом. Максимальная мощность - 2,5 тысячи в год.
В Тамбовской области лучшим социальным проектом 2020 года стал Центр оздоровительной и адаптивной физкультуры "Зайка", что в поселке Сосновка. Там помогают встать на ноги детям с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. Сюда приезжают из Астрахани, Крыма, Москвы. Места расписаны на год вперед.
"Центр небольшой, одновременно работаем максимум с шестью детьми. Мы можем обеспечить каждому ребенку индивидуальный подход", - рассказала основатель "Зайки" Татьяна Зайцева. Как это важно, она знает не понаслышке. Сама поднимала дочку с ДЦП. Ездила на медицинские семинары, осваивая новые специализации. Сегодня "Зайка" известен далеко за пределами Сосновки.
Золотой ключик от новой сказки
Вся эта работа, как и в других регионах страны, ведется в рамках нацпроекта "Культура", который помогает финансировать обновление театров.
Самарский театр кукол в следующем году отметит 90-летний юбилей. Недавно он переехал в реконструированное историческое здание. До этого артисты ютились в бывшем кинотеатре, который пять лет назад был признан аварийным. В новых стенах театра маленьких зрителей встретили спектаклем "Золотой ключик".
"Актеры, бутафоры, швеи получили новые сценические площадки, шикарные мастерские, новейшее оборудование, - поделилась с "РГ" директор театра Ольга Дикушина. - Для нас это сказка, которую превратили в быль". В Самаре теперь одна из самых передовых сцен страны для воплощения смелых замыслов режиссеров.
А для маленьких зрителей с ограниченными возможностями установили подъемник на улице, пандусы, есть специальная гардеробная, санузел, лифт и специальные места в залах.
В Екатеринбурге реконструкция здания театра кукол еще не завершена. Недавно власти города провели экскурсию для СМИ. "Сейчас идет заключительный этап ремонта, - объяснил директор театра Петр Стражников". Новый зрительный зал, рассчитанный на 250 человек, будет чуть меньше, но зато теперь отпадет нужда в подушках, которые выдавали малышам "для увеличения обзора". Будут установлены кресла-трансформеры, удобные для зрителя любого роста и возраста. Специальные места предусмотрены для маломобильных групп населения. Фасад кукольного дома украсит уникальный для Урала арт-объект - кинетический театр "Время чудес": часовой механизм с движущимися куклами. На реконструкцию в Екатеринбурге потратят 352 миллиона рублей. Первые зрители придут в обновленный театр уже в декабре.
В Приамурье театр кукол "Амурчонок" тоже любим уже несколькими поколениями. Сейчас благодаря нацпроекту "Культура" начался капитальный ремонт. "На него выделили 39 миллионов рублей. Мы уже начали работы в технических помещениях. 1 октября, новый театральный сезон, начнем в заметно обновленном помещении "Амурчонка", - рассказала "РГ" Надежда Доргунова, министр культуры и национальной политики Амурской области. До осени обновят большой и малый зрительные залы, полностью заменят кресла. Они будут современные, удобные и с подъемниками. Полностью отремонтируют систему отопления, специалисты уверяют, что из малого зала наконец-то уйдет надоедливый холод.
Брюки стали ближе
В Ростовской области на предприятии по пошиву одежды "Элис Фэшн Рус" тоже повысили производительность труда. Раньше один сотрудник делал около 150 изделий в месяц, сейчас - 178. Выросла и зарплата, которая зависит прежде всего от выработки.
Помочь текстильным и кожевенным предприятиям модернизировать и нарастить производство продукции, что в итоге приводит к увеличению их выручки, - такую задачу решает нацпроект "Производительность труда". А у россиян появляется большой выбор, когда они идут в магазин за юбками, брюками, джинсами, стильной обувью и сумками.
Рязанский кожевенный завод - крупнейший производитель натуральной кожи в России и Восточной Европе, имеет производства и за рубежом. Он начал работать с Федеральным центром компетенций (ФЦК) по нацпроекту в 2018 году. Продукция завода применяется не только для создания обуви и сумок - она востребована и в автомобильной, авиационной промышленности, судостроении и железнодорожном транспорте. Например, в салоне Aurus используется его кожа.
"Эксперты помогли найти "узкие" места, которые мы не замечали", - рассказала директор по персоналу Надежда Шаналина. И благодаря этому смогли, например, повысить на 20 процентов производительность пресса, на котором гладят кожу. Он работает в разных температурных режимах и довольно долго на них переключался.
А на "Элис Фэшн Рус" перемены происходили с учетом мнения рядовых работников - они внесли более 60 предложений. Например, термоотделочник Лилия Белошицкая придумала чехол на подошву утюга для глажки кожаных изделий. С ним работа идет быстрее.
Настоящим тестом на производительность труда стал процесс пошива брюк. "Мы посчитали весь путь изготовления брюк на предприятии. Он составил 210 метров. Переставили оборудование и рабочие места. Сократили путь до 57 метров", - рассказала директор производственного подразделения Ольга Лысова. Заменили швейные столы, установили более яркие настольные лампы для контролеров ОТК. Сократили потери времени для грузчиков. Благодаря оптимизации работы срок изготовления партии одежды снизился с 73 до 47 дней. А к июлю этого года он должен сократиться до 31 дня.
Разделяй и здравствуй
Цель - обеспечить на сто процентов сортировку и вдвое сократить объем твердых коммунальных отходов, направляемых на полигоны. Такие задачи поставлены и перед нацпроектом "Экология".
За два года работы в Тульской области программы "Школа утилизации: электроника" удалось не допустить попадание на полигоны почти 250 тонн электронных отходов. К программе присоединилась и Нижегородская область. За несколько месяцев удалось собрать более 50 тонн опасного мусора. Всё утилизировано.
А в новый жилой район Екатеринбурга - Академический - теперь приезжает колонна мусоровозов разного калибра. Впереди самый маленький - на базе японского грузовичка с рисунком веселого бобра на борту, потом средний, а замыкает шествие уже солидных размеров мусоровоз Iveco. Из подъездов выкатывают тоже разноцветные контейнеры и распределяют по машинам.
"На полигонах работают мусоросортировочные комплексы, которые способны перерабатываемые отходы тут же пустить в дело", - пояснил начальник контрольно-эксплуатационной службы "Спецавтобаза" Сергей Тесля. К проекту намерены подключиться управляющие компании еще одного района.
Расширяется и география городов, участвующих в программе. В Пермском крае количество перерабатываемых отходов увеличат в 14 раз. Это станет возможным после ввода мусоросортировочных предприятий. Все отобранное вторсырье будет направлено на вторичную переработку.
Также готовится проект по строительству экотехнопарка на полигоне Софроны в Перми. Его проектная мощность составит 300 тысяч тонн в год. Здесь будет создан комплекс по переработке мусора с сортировочной станцией и площадкой мембранного компостирования органики.
В 2020 году в России ликвидировано 22 свалки и полигона. Генеральная уборка проведена в Татарстане, Удмуртии, Чечне, Московской, Владимирской, Кировской, Тамбовской, Нижегородской областях.
Общая площадь восстановленных земель составила более 250 гектаров. Предотвращена угроза жизни и здоровья более 1,5 миллиона человек.